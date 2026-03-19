Il celebre pianista giapponese Mao Fujita si prepara a incantare il pubblico di Roma con un attesissimo recital, parte della sua vasta tournée europea. L'evento promette un viaggio musicale profondo attraverso le opere di giganti della composizione come Ludwig van Beethoven, Alban Berg, Felix Mendelssohn, Johannes Brahms e Richard Wagner. Il programma, attentamente concepito per creare un dialogo tra compositori distanti per epoca e linguaggio, spazia dalle prime, innovative creazioni di Beethoven fino al Novecento storico di Berg, offrendo una prospettiva unica sull'evoluzione della musica.

Fujita, già affermato a livello internazionale per la sua straordinaria sensibilità interpretativa e il talento tecnico – qualità che gli sono valse la vittoria del prestigioso Concorso Čajkovskij a soli vent'anni – porta nella capitale un'esperienza artistica di primissimo piano.

L'occasione romana vedrà Mao Fujita affrontare alcune delle pagine più significative della letteratura pianistica. Il programma include la Sonata per pianoforte n. 1 in fa minore op. 2 n. 1 di Beethoven, l'intenso «In das Album der Fürstin Metternich» di Wagner, le dodici variazioni su un tema originale di Berg, le celebri Variations sérieuses op. 54 di Mendelssohn e la Sonata per pianoforte n. 1 in do maggiore op. 1 di Brahms.

A completare questo percorso di grande spessore artistico, l'emozionante arrangiamento di Isoldes Liebestod di Wagner/Liszt. L'intero progetto mira a evidenziare le connessioni tra diverse scritture musicali, illustrando come il tema della variazione abbia permeato l'Ottocento e il primo Novecento, ispirando autori con stili e visioni molto differenti.

Mao Fujita: l'ascesa di un talento internazionale

Mao Fujita è unanimemente riconosciuto come una delle rivelazioni più luminose della nuova generazione di pianisti. Nato in Giappone, ha rapidamente conquistato la scena musicale mondiale, ottenendo riconoscimenti di prestigio nei principali concorsi internazionali. Tra questi spicca il premio al Concorso Čajkovskij di Mosca, vinto quando aveva appena vent'anni, un traguardo che ha segnato l'inizio di una carriera fulminea.

La sua maturità artistica, ben oltre la sua giovane età, lo ha condotto sui palcoscenici più rinomati, dal Giappone all'Europa, dove è apprezzato per la naturalezza del suo gesto musicale e per la capacità di costruire programmi originali, capaci di attraversare e unire epoche e stili diversi della storia della musica.

La costante presenza di Fujita come protagonista in festival e rassegne di rilievo internazionale conferma il grande interesse che la scena musicale globale nutre nei suoi confronti. Recital come quello in programma a Roma si inseriscono in una chiara linea di continuità con le sue recenti esibizioni presso importanti istituzioni culturali europee, testimoniando un dialogo crescente e fruttuoso tra la tradizione interpretativa e l'innovazione nel repertorio classico.

Un percorso tra sonata e variazioni: i capolavori in programma

La selezione delle composizioni per il recital romano di Mao Fujita è il risultato di una profonda riflessione sulla storia della forma-sonata e delle variazioni per pianoforte. La Sonata n. 1 di Beethoven si erge come una delle pietre miliari dell'Ottocento musicale, mentre la Sonata n. 1 di Brahms riprende e attualizza il modello classico con una nuova, intensa sensibilità romantica. Le Variations sérieuses di Mendelssohn rappresentano a loro volta un esplicito omaggio a Beethoven e incarnano la tensione intrinseca tra rigore formale e libertà espressiva. Le dodici variazioni di Berg offrono un'opportunità unica per esplorare lo sviluppo della scrittura pianistica nel Novecento, dimostrando come la tecnica del tema variato si sia evoluta anche in un contesto modernista.

Wagner arricchisce il programma sia con un breve brano originale sia con la celebre trascrizione di Isoldes Liebestod, realizzata da Franz Liszt, un elemento che connette idealmente linguaggi e stili diversi in un unico, avvincente racconto sonoro.

La presenza di queste opere permette ad ascoltatori e studiosi di seguire un percorso coerente e affascinante tra generazioni di autori, mettendo in luce sia le affinità tematiche sia le profonde differenze espressive. Il recital di Mao Fujita assume così il valore di un affresco sonoro completo, nel quale si intrecciano le diverse esperienze e poetiche del pianoforte, dall'età classica fino all'alba del XX secolo, offrendo una prospettiva a 360 gradi sull'evoluzione della musica.