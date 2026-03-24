Mara Sattei ha descritto la sua esperienza al Festival di Sanremo come un traguardo interiore più che una competizione. La cantautrice ha affermato che la sua vera vittoria è stata «arrivare all’ultima serata avendo cantato come volevo», evidenziando una nuova consapevolezza rispetto alla sua prima partecipazione. Ha aggiunto che il tempo, un tempo vissuto come nemico, ha smesso di farle paura grazie al percorso creativo che ha portato alla realizzazione del suo nuovo album, un momento di rinascita personale.

Sanremo: un'esperienza di crescita e consapevolezza

La partecipazione di Mara Sattei al Festival di Sanremo ha rappresentato per lei un momento significativo di crescita artistica. L'artista ha dichiarato di aver vissuto l'evento con una consapevolezza diversa, senza rimpianti per il piazzamento finale (29° posto), ma con la soddisfazione di aver portato a termine la sua missione. L’atmosfera sul palco e dietro le quinte è stata per lei un'occasione di condivisione e supporto reciproco.

"Che me ne faccio del tempo": il nuovo album e il tempo come alleato

Il concetto del tempo è al centro del suo nuovo progetto discografico, intitolato “che me ne faccio del tempo”. Mara Sattei ha spiegato che scrivere le canzoni è stato un processo terapeutico, che le ha permesso di trasformare il tempo da nemico ad alleato.

Il disco è ricco di collaborazioni significative, nate da connessioni umane e stima reciproca, con artisti come Elisa, Noemi, Mecna, il fratello thasup, Ultimo e Madame.

L'artista ha inoltre annunciato il suo atteso ritorno ai live: a novembre inizierà un tour nei club, con la "data zero" a Roma. Mara Sattei ha espresso entusiasmo per il contatto diretto con il pubblico, definendolo il momento più bello di condivisione. Infine, pur lasciando aperta la possibilità di esplorare altri ambiti creativi, come il cinema – citando il regista Wes Anderson come ispirazione – ha ribadito con fermezza che la musica resta il suo porto sicuro.