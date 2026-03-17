Le OGR Torino, hub della Fondazione CRT per l'innovazione e la cultura contemporanea, hanno rafforzato la governance per una nuova fase di sviluppo e consolidamento. L'assemblea dei soci ha nominato Marco Giovannini nuovo presidente, che opererà in sinergia con l'amministratore delegato Davide Canavesio.

Giovannini, Cavaliere del Lavoro dal 2012 e imprenditore con oltre quarant'anni di esperienza, apporta alle OGR competenza internazionale in innovazione, industria e finanza. La sua profonda conoscenza della Fondazione CRT, maturata in oltre dieci anni come consigliere, è cruciale.

Il presidente ha affermato che l'impegno sarà «consolidare questa traiettoria e rafforzare il posizionamento internazionale dell’hub, contribuendo a rendere Torino sempre più attrattiva per nuove idee, progetti e collaborazioni».

Anna Maria Poggi, presidente della Fondazione CRT, ha sottolineato che il progetto OGR, nato a Torino, entra in una nuova fase di sviluppo, e il rafforzamento della governance è un passo significativo per il ruolo strategico dell'hub. L'amministratore delegato Davide Canavesio ha evidenziato la forte crescita delle OGR, affermatesi come piattaforma capace di connettere creatività, ricerca e impresa grazie al sostegno della Fondazione CRT.

Il consiglio di amministrazione ha inoltre nominato Giampiero Leo vicepresidente, per supportare i progetti futuri.

Questo rafforzamento si inserisce in un contesto di crescita, come evidenziato dal bilancio 2025 delle OGR Torino.

Bilancio 2025: risultati oltre le attese

Il bilancio 2025 delle OGR Torino, approvato l'11 febbraio 2026, ha superato gli obiettivi del Piano Industriale. L'esercizio si è chiuso con un margine di oltre un milione di euro, triplicato sull'anno precedente. Il valore della produzione a 15,3 milioni di euro (+34% sul 2024), con ricavi da vendita e servizi oltre le stime (+7,7%), trainati da eventi privati (+28,4%) e biglietteria di mostre/concerti. Aumento del 35% dei visitatori, raddoppio dell'offerta di eventi e servizi, con circa 14.000 partecipanti a laboratori e attività gratuite per scuole e famiglie.

L'innovazione vede 16 programmi attivi, oltre 400 startup coinvolte e circa 130 imprese/anno nel circuito OGR Tech, catalizzando 480 milioni di euro in investimenti dal 2019. In tale contesto, la nomina di Giovannini come vicepresidente era già stata deliberata, con Luca Federico Consulich eletto presidente dell’Organismo di Vigilanza e Mariarosaria Ferrara ed Elia Francesco Dispenza componenti.

OGR Torino: un ecosistema di cultura e tecnologia

Le OGR Torino sono un ecosistema integrato di cultura, ricerca, innovazione e impresa. Nate dal più grande investimento della Fondazione CRT per riqualificare le ex Officine Grandi Riparazioni, l'hub è un laboratorio permanente dove arte e tecnologia convivono con università, centri di ricerca, startup e investitori.

Ogni anno, quindici programmi di innovazione supportano oltre 130 startup e scaleup, con più di ottanta partner in settori chiave (aerospazio, edutech, sistemi intelligenti, intelligenza artificiale). Dal 2020, le realtà coinvolte hanno raccolto oltre quattrocento milioni di euro in investimenti.

La nuova governance, guidata da Marco Giovannini, conferma un momento di consolidamento e rilancio strategico per le OGR Torino, sul piano culturale, economico e tecnologico.