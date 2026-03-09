Margherita Mazzucco, celebre per il suo ruolo di Lenù nella serie L’amica geniale, è la protagonista del cortometraggio L’ultimo giorno di felicità (Last Day of Happiness). L’opera, scritta e diretta da Giovanni B. Algieri, sarà presentata dall’8 al 14 marzo in occasione della ventunesima edizione del Los Angeles Italia – Film, Fashion and Art Festival. L’evento si terrà presso il TCL Chinese Theatre a Hollywood e mira a stimolare un dibattito sul disagio giovanile e le aspettative opprimenti sui più giovani, attraverso una narrazione intima.

Nel cortometraggio, Mazzucco interpreta Denise, una studentessa che affronta la pressione sociale e il timore di deludere i propri cari.

Al suo fianco, Andrea, interpretato da Filippo Librando, un amico che aspira a un futuro con lei ma che fatica a comprendere la sua complessità emotiva. Nel cast figura anche Silvia Siravo nel ruolo della madre, figura che incarna le tensioni familiari.

Il film affronta un tema di stringente attualità: il disagio giovanile, esplorato attraverso la menzogna legata al superamento di un esame mai sostenuto. Questa bugia, protratta fino a diventare un peso insostenibile, simboleggia la difficoltà di mostrarsi nella propria verità, spingendo in casi estremi verso gesti drammatici. Il regista Giovanni B. Algieri ha dichiarato di aver voluto rappresentare “il cortocircuito emotivo che molti giovani vivono tra paura del fallimento, bisogno di apparire e pressione sociale.

La bugia di un esame mai sostenuto diventa una metafora universale della difficoltà di accettarsi e di rivelare la propria verità. Portare questo progetto a Los Angeles mi riempie di orgoglio”.

Produzione e proiezione internazionale

L’ultimo giorno di felicità è una produzione Baluma Productions, con il produttore creativo Jonathan Elia, in collaborazione con Blade Runner, Nuovo IMAIE e il produttore associato Davide Manca. La distribuzione è affidata a Premiere Film. Il cortometraggio ha già partecipato a numerosi festival internazionali, proponendo una riflessione intergenerazionale che coniuga forza narrativa e urgenza sociale.

Contesto narrativo e formato

Secondo informazioni disponibili su Filmitalia, L’ultimo giorno di felicità è un cortometraggio italiano del 2025, con una durata di dodici minuti.

La trama si concentra sull’attimo che precede la laurea di Denise. La protagonista si immerge nei ricordi della sua infanzia, rivivendo l’ultimo momento in cui si era sentita veramente felice, mentre intorno a lei si preparano i festeggiamenti. Denise sprofonda così nel silenzio di una bugia che non riesce a confessare.

Il cast artistico include Margherita Mazzucco, Filippo Librando e Silvia Siravo. La regia e la sceneggiatura portano la firma di Giovanni B. Algieri. La fotografia è curata da Nicu Dragan e la scenografia da Miriam Pedone. Prodotto da Baluma Productions, il cortometraggio è stato selezionato anche all’Amarcort Film Fest 2025.

Si tratta di un’opera compatta, forte nel tema e nella forma, che ha trovato spazio in circuiti festivalieri nazionali e internazionali, approdando ora in uno dei contesti simbolo della cinematografia mondiale.