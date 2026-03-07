Maria Latella presenta La sfida delle idee, il suo nuovo libro edito da Rai Libri. L'opera, pubblicata il 6 marzo 2026, con 192 pagine e un prezzo di 18,00 euro, raccoglie le riflessioni di sei autorevoli voci della cultura internazionale sul nostro tempo e sul potere trasformativo delle idee. L'obiettivo è stimolare la riflessione e riportare al centro ciò che conta veramente.

Dialoghi sul presente e il potere delle idee

Nel volume, la giornalista Maria Latella si confronta con figure di spicco quali lo scrittore e avvocato Scott Turow, lo studioso del Talmud e psicanalista Haim Baharier, il direttore di Le Monde Jérôme Fenoglio, la celebre autrice di gialli europei Camilla Läckberg, l'acuto economista del Financial Times Martin Wolf e il visionario fondatore della Havas Jacques Séguéla.

Attraverso questi scambi, Latella compone un ritratto sfaccettato del presente, analizzato con la sua consueta curiosità e passione. Il libro esplora quali idee influenzano il nostro tempo, come emergono, come trovano spazio e quale impatto esercitano sulla società.

Contesto e riconoscimenti

Maria Latella è una figura di rilievo nel panorama del giornalismo multimediale. Inviata, membro del consiglio direttivo del Centro Studi Americani, ha curato programmi per Radio24 e Rai, oltre a collaborare con Il Sole 24 Ore. Nel 2023, il Presidente Mattarella le ha conferito il titolo di commendatore dell’Ordine della Repubblica, riconoscendo il suo contributo.

La formula del dialogo per esplorare temi complessi

La sfida delle idee si inserisce in una tendenza editoriale significativa: l'utilizzo della conversazione tra intellettuali contemporanei per affrontare temi complessi. Riprendendo la formula del suo precedente programma Rai 5, “Il potere delle idee”, Maria Latella trasferisce l'approccio riflessivo e coinvolgente in un formato saggistico. Questa scelta dialogica permette di cogliere diverse prospettive sul presente: dall'analisi legale e narrativa di Turow all'approccio psico-religioso di Baharier, dalla visione giornalistica europea di Fenoglio alla lente della narrativa poliziesca di Läckberg, fino alle dinamiche economiche globali di Wolf e alla creatività di Séguéla nella comunicazione politica.

Insieme, offrono un orizzonte plurale su ciò che oggi è rilevante nel pensiero e nella società.

La struttura dialogica del libro rispecchia il suo titolo: la sfida delle idee risiede nel confronto, nell'ascolto reciproco e nella contaminazione degli sguardi, piuttosto che nei monologhi. Le parole acquistano valore solo se si trasformano in idee, e le idee sono significative solo se hanno il coraggio di essere espresse e ascoltate.