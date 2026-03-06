Il Premio Film Impresa, guidato dal direttore artistico Mario Sesti, ha visto in questa edizione un focus significativo sul rapporto tra imprese e giovani generazioni. Molti dei film presentati hanno esplorato temi cruciali come il primo giorno di lavoro e la valorizzazione del talento, come emerso durante la serata di premiazione svoltasi al Cinema Quattro Fontane di Roma.

Il cinema come ponte tra impresa e giovani

Mario Sesti ha evidenziato il ruolo del cinema nel collegare il mondo produttivo ai giovani. “Raccontare che cos’è l’impresa, quali sono i suoi valori, le ambizioni e anche il tipo di esperienza quotidiana che si vive nel lavoro è decisivo per attrarre nuovi talenti”, ha spiegato Sesti, sottolineando come la narrazione cinematografica possa fungere da catalizzatore per avvicinare le nuove leve al tessuto imprenditoriale.

Altri filoni narrativi in evidenza

Accanto al tema centrale del lavoro giovanile, il direttore artistico ha segnalato la presenza di opere cinematografiche dedicate all’architettura, con un’attenzione particolare alle esperienze internazionali, come il lavoro di architetti italiani all’estero. Altri filoni narrativi di rilievo hanno riguardato la ricerca scientifica, il settore farmaceutico e le imprese operanti nel campo della sanità, ambiti che si sono rivelati ricchi di intensità narrativa.

Il Premio Film Impresa si conferma così uno spazio di dialogo fondamentale tra il mondo del cinema, il settore imprenditoriale e le nuove generazioni, promuovendo la comprensione reciproca e la valorizzazione del talento.