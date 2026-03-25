La XXIII edizione del Master in Editoria celebra la consegna dei diplomi il 26 marzo 2026, alle ore 15:30, presso l’Università degli Studi di Milano. L’evento culmina con un significativo incontro pubblico dedicato al futuro della lettura, che vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama editoriale italiano. Tra gli intervenuti, Giuseppe Iannaccone, presidente del Centro per il libro e la lettura, Giacomo Papi, direttore dei contenuti della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, e Bruno Giancarli dell’Ufficio Studi dell’Associazione Italiana Editori.

La discussione sarà moderata da Mauro Novelli, coordinatore del Master e docente presso l’Università degli Studi di Milano.

Questa cerimonia rappresenta un’iniziativa congiunta tra l’Università degli Studi di Milano, l’AIE e la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, le tre istituzioni promotrici del Master. Prima della consegna dei diplomi agli studenti, interverranno i rappresentanti di queste realtà: Mauro Novelli per l’Università Statale di Milano, Luca Formenton in qualità di presidente della Fondazione Mondadori, e Paola Seghi, responsabile formazione per AIE. La sinergia tra le principali istituzioni del libro e della lettura sottolinea l’impegno collettivo nell’affrontare le sfide poste dall’evoluzione delle abitudini di lettura e dalle profonde trasformazioni del mercato editoriale.

L’incontro si configura come un momento di riflessione condivisa sull’avvenire della lettura in Italia.

Il Master in Editoria: un percorso formativo d'eccellenza e longevità

Il Master in Editoria, nato nel 2002 e giunto alla sua ventitreesima edizione, si distingue come il programma formativo più longevo in Italia nel suo genere. Promosso dall’Università degli Studi di Milano, dall’Associazione Italiana Editori e dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, il corso è pensato per chi intende intraprendere una carriera nei diversi ambiti del settore editoriale. Il percorso combina efficacemente lezioni teoriche, workshop pratici e incontri diretti con i professionisti del settore. Riconosciuto come un punto di riferimento per la formazione editoriale, il Master si è affermato per la sua capacità di integrare le competenze tradizionali con un’attenzione costante ai cambiamenti digitali che caratterizzano la filiera del libro.

Gli studenti che completano questo percorso beneficiano di una vasta rete di contatti, ulteriormente ampliata dagli eventi annuali che arricchiscono il programma. La cerimonia di consegna dei diplomi, in particolare, non è solo un momento conclusivo, ma anche una preziosa piattaforma di dialogo tra il mondo accademico, gli operatori del settore e il pubblico dei lettori. La continuità del corpo docente e la presenza regolare di rappresentanti di editori, scrittori e associazioni di categoria contribuiscono a mantenere il Master in Editoria un laboratorio privilegiato per l’aggiornamento e il confronto sulle pratiche editoriali contemporanee.

Milano, capitale della formazione e innovazione editoriale

L’offerta formativa nel settore dell’editoria a Milano si estende oltre il Master dell’Università degli Studi di Milano. La città ospita anche il Master “Professione editoria cartacea e digitale”, promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore per l’anno accademico 2025/2026. Anche questo programma prevede eventi pubblici di confronto per studenti, professionisti e lettori, tra cui il ciclo "Engaging the Reader" e dibattiti incentrati sull’innovazione e le nuove professioni del libro, consolidando il ruolo di Milano quale centro nevralgico della filiera editoriale italiana.

Nel contesto degli eventi collegati ai Master, sono regolarmente organizzati convegni annuali di approfondimento con ospiti di rilievo nazionale e internazionale, momenti di premiazione dedicati al settore editoriale, e cicli di incontri itineranti sui mestieri del libro, spesso inseriti nel calendario delle principali fiere di settore.

Milano si conferma così un crocevia dinamico di innovazione e la capitale indiscussa della formazione editoriale in Italia, grazie a istituzioni e iniziative che da anni accompagnano l’evoluzione del mondo del libro.