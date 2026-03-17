Il 17 marzo 2026, al Teatro Francesco Stabile di Matera, è stata presentata la cerimonia di apertura di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. L'evento, con artisti, ha prefigurato il percorso artistico e culturale annuale della città dei Sassi, assumendo un forte valore simbolico.

La cerimonia inaugurale si terrà il 20 marzo 2026, in concomitanza con la Giornata mondiale della felicità, nel cantiere del Teatro Egidio Romualdo Duni. L'evento inizierà alle 17 con la riapertura straordinaria del Teatro in restauro, proseguendo con performance nel centro storico e nei Sassi, e culminando in uno spettacolo serale di luci, laser e droni sulla Murgia.

L'allestimento per l'inaugurazione

L'inaugurazione del 20 marzo prenderà il via con il “Cantiere-Evento” all’interno del Teatro Duni. L’adattamento temporaneo ha richiesto 61 mila euro per passerelle, impalcature, accessi e servizi igienici provvisori. I lavori, affidati a D’Alessandro Restauri Srl, sono stati completati in sette giorni per la riapertura.

Alle 18.30 è prevista una performance musicale, seguita alle 19 dalla “Strada Evento”, un percorso performativo itinerante lungo i Sassi che coinvolgerà delegazioni. Il gran finale, dalle 20.45, prevede uno spettacolo laser di mezz’ora e un drone show di quindici minuti sopra i Sassi, con figure luminose tridimensionali e simboli di dialogo.

Significato e programma delle “Immersioni”

La cerimonia di apertura ha una forte portata simbolica, coincidendo con la Giornata mondiale della felicità e segnando l’avvio ufficiale dell’anno di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo. Il programma, presentato al Ministero della Cultura, prevede otto mesi di eventi articolati in percorsi tematici definiti “Immersioni”, con residenze, mostre, conferenze e iniziative transmediali. Matera diverrà un laboratorio culturale diffuso, dove la pietra millenaria dialogherà con l'innovazione, unendo patrimonio e linguaggi contemporanei.

Il ruolo del Teatro Duni e la visione futura

Il progetto di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, con programma ufficiale svelato il 23 febbraio 2026, si estenderà per otto mesi, fino al 28 novembre 2026.

Le “Immersioni” daranno vita a iniziative che coinvolgono istituzioni, artisti, cittadini e comunità in un dialogo tra memoria e innovazione. Il Teatro Egidio Romualdo Duni, simbolo della cultura materana, sarà centrale in questa rinascita, affermando Matera come un cantiere di nuove pratiche culturali.