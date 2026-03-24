Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Gino Paoli, e tra i primi a condividere un ricordo personale e toccante è il maestro Claudio Mattone. A Napoli, durante la presentazione della nuova edizione del suo celebre musical 'C’era una volta...Scugnizzi' presso il Teatro Augusteo, Mattone ha rivelato un episodio inedito che lo legava al cantautore scomparso.

“Anni fa Gino Paoli mi chiese di scrivere una canzone per lui”, ha raccontato Mattone, “ma mi sono sentito in imbarazzo di fronte a questa richiesta e non ho scritto nulla. Non è capitato poi che ci siamo rivisti e la cosa è finita così”.

Un aneddoto che il compositore ha voluto condividere pubblicamente, sottolineando la profondità del legame e la stima reciproca che intercorreva tra i due artisti.

Di fronte alla triste notizia, Mattone ha espresso il suo dolore: “Di fronte a queste cose non ci sono mai parole. Sono proprio senza parole. È un periodo nel quale ogni giorno vi è una notizia di questo tipo. È una generazione che, piano piano, ci sta lasciando”. Interrogato sulla possibilità di dedicare ora un nuovo testo in memoria di Paoli, il maestro ha risposto con fermezza: “Non mi piace ritornare, agganciarsi a queste cose. Preferisco ricordarlo così e sperare che abbia un viaggio verso la pace”.

Il ricordo di un rapporto tra protagonisti della musica

L'episodio narrato da Mattone offre uno spaccato della relazione professionale e umana tra due figure centrali della canzone italiana. Claudio Mattone, noto autore e produttore di successo per artisti come Massimo Ranieri e Syria, e creatore di musical di grande risonanza come 'C’era una volta...Scugnizzi', ha dimostrato con questo racconto la sua sensibilità artistica. La mancata collaborazione nella scrittura di un brano con Paoli non diminuisce, anzi, rafforza la testimonianza di una stima reciproca e del rispetto dei limiti personali nelle dinamiche creative.

Al di là del valore affettivo delle dichiarazioni, il contesto della presentazione al Teatro Augusteo evidenzia come la musica sia un ponte tra generazioni e artisti, anche nel ricordo e nell’assenza.

La scomparsa di Gino Paoli, autore di capolavori come “Il cielo in una stanza”, rappresenta una grave perdita per la musica d’autore italiana, e le parole di Mattone riflettono un sentimento di cordoglio ampiamente condiviso nel panorama culturale e musicale.

Il Teatro Augusteo e il successo di 'C’era una volta...Scugnizzi'

Il Teatro Augusteo di Napoli, scenario delle dichiarazioni di Claudio Mattone, è un punto di riferimento storico e culturale del capoluogo partenopeo. Fondato negli anni Trenta e strategicamente posizionato nei pressi della centralissima piazza Municipio, il teatro ha ospitato e continua a ospitare per decenni un'ampia varietà di produzioni, tra cui musical, concerti e opere di prosa, consolidando il suo ruolo nel panorama culturale napoletano.

Lo spettacolo 'C’era una volta...Scugnizzi', ideato da Mattone insieme a Enrico Vaime e debuttato nel 2002, è un musical che narra storie di riscatto e speranza ambientate nei suggestivi vicoli di Napoli. L'opera ha riscosso un notevole e duraturo successo di pubblico, con numerose repliche teatrali in tutta Italia. Il suo rilancio al Teatro Augusteo sottolinea l'importanza di questo lavoro nella carriera compositiva e nell'impegno sociale di Mattone, inserendosi in una stagione ricca di eventi per la città.