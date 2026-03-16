Il Palazzetto Bru Zane, Centro di musica romantica francese con sede a Venezia, riporta all'attenzione del pubblico Mazeppa, un dramma lirico in cinque atti della compositrice francese Clémence de Grandval. L'opera, incentrata sulla figura storica del militare cosacco Ivan Mazeppa, rifugiatosi in un'Ucraina devastata dalla guerra, debuttò il 23 aprile 1892 al Grand Théâtre de Bordeaux. Nonostante la sua potenza e il potenziale per una fortuna duratura, la composizione cadde nell'oblio per oltre un secolo, oscurata dall'evoluzione del linguaggio musicale della Belle Époque e dalla scomparsa dell'autrice.

L'iniziativa del Palazzetto Bru Zane si concretizza in un volume di 157 pagine, parte della preziosa serie Opéra Français, che include il libretto in francese e inglese. Il libro è accompagnato da due CD Bru Zane Label, contenenti la prima registrazione mondiale dell'opera. Questa registrazione è stata realizzata nel gennaio 2026 al Prinzregententheater di Monaco di Baviera, con l'Orchestra sinfonica e il Coro della radiotelevisione di Monaco sotto la direzione di Mihhail Gerts. I materiali sono altresì disponibili in download e streaming sulle principali piattaforme digitali, con la possibilità di scaricare il libretto online. La stampa dell'epoca aveva definito la partitura di Mazeppa "davvero notevole", pronosticando un successo che avrebbe fatto scalpore nel mondo musicale per l'opera di Clémence de Grandval, una delle compositrici più eseguite in Francia alla fine del XIX secolo.

L'eredità artistica di Clémence de Grandval

L'opera narra la parabola di Mazeppa attraverso un susseguirsi di scene eroiche con coro ed ensemble, che si alternano a confessioni intime, duetti teneri o animati da spirito di vendetta, contrasti tra caratteri opposti e colpi di scena. Sebbene Mazeppa non sia mai stata rappresentata all'Opéra di Parigi, ottenne un significativo successo a Bordeaux, dove fu riproposta anche l'anno successivo con grande apprezzamento. Il Palazzetto Bru Zane ha sottolineato l'importanza di "riscoprire questo eroe", evidenziando il valore storico e artistico dell'opera che viene così restituita al repertorio musicale.

Il progetto editoriale offre l'opportunità di approfondire l'eredità musicale di Clémence de Grandval (1828-1907), figura di spicco della Société Nationale de Musique.

La compositrice, di famiglia nobile, ebbe una formazione d'eccezione: studiò pianoforte con Fryderyk Chopin e composizione con Camille de Saint-Saëns. Autrice di nove opere liriche, oltre a oratori e numerose pagine di musica da camera, occupò una posizione di rilievo nel panorama musicale francese del suo tempo, spaziando con maestria tra diversi generi.

Il contributo del Palazzetto Bru Zane alla riscoperta

Il Palazzetto Bru Zane si è affermato come un attore fondamentale nella riscoperta del repertorio romantico francese dimenticato, dedicando attenzione anche a compositrici come Grandval, la cui fama era stata ingiustamente oscurata dopo la sua morte. La revisione e la riproposizione di Mazeppa si inseriscono perfettamente nella missione del centro veneziano, che si occupa della pubblicazione, della cura della revisione musicale e della diffusione di testi e materiali d'archivio.

La scelta di realizzare la registrazione a Monaco di Baviera, con la partecipazione dell'emittente radiotelevisiva tedesca, evidenzia il respiro internazionale di questa iniziativa culturale.

Grandval collaborò con librettisti illustri come Charles Grandmougin e Georges Hartmann, autori del libretto di Mazeppa. Le sue opere e il suo significativo contributo alla vita musicale dell'epoca stanno progressivamente tornando all'attenzione di studiosi e appassionati, anche grazie a iniziative editoriali e discografiche di questa portata, che ne valorizzano il genio e l'importanza storica.