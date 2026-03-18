Il mercato discografico italiano ha registrato nel 2025 l'ottavo anno consecutivo di crescita, con ricavi record di 513,4 milioni di euro. Questo valore segna un aumento del 10,7% rispetto al 2024, raddoppiando il dato del 2019. L'Italia si conferma terzo mercato discografico dell'Unione Europea e undicesimo a livello internazionale, superando le medie europea (+5,6%) e globale (+6,4%). Il tasso di crescita annuale composto (CAGR) per il periodo 2021-2025 è stato dell'11,3%.

Il digitale è il motore principale del mercato. Il segmento fisico mostra una ripresa, trainato dai superfan che acquistano formati premium.

Il valore della musica registrata in Italia ha superato i 496,5 milioni di euro del box office cinematografico nazionale.

Streaming e fisico

Lo streaming guida il settore con oltre 340 milioni di euro di ricavi (due terzi del totale), in crescita del 9,6%. Gli abbonamenti streaming sono trainanti (+14,1% a 234,4 milioni di euro, 69% del formato). Il segmento ad-supported cala del 2,2% (51,3 milioni), mentre lo streaming video cresce del 3,8% (54,8 milioni). La musica fisica ha registrato un rilancio nel 2025, raggiungendo 74,7 milioni di euro (+21,9%) e il 15% del mercato.

Il vinile è il formato fisico dominante (+24,2%), con i CD che crescono del 15,1%. Questa dinamica è alimentata dalla domanda dei superfan e dal collezionismo.

Sono stati venduti 4,6 milioni di prodotti fisici (51% CD, 47% vinile); gli album pubblicati dal 2020 al 2025 rappresentano il 71% delle unità.

Struttura e sfide del settore

Il settore discografico italiano è composto da tre major internazionali – Universal Music Group, Sony Corporation e Warner Music Group – e circa 180 case indipendenti. La concorrenza è intensa, influenzata da innovazione tecnologica, pirateria e volatilità dei gusti musicali. Le strategie includono scoperta di nuovi talenti, espansione canali digitali, eventi e promozione. Tali attività richiedono ingenti investimenti e comportano rischi.

L'intelligenza artificiale generativa è vista come una potenziale rivoluzione. La gestione dei diritti d'autore rimane centrale, grazie alla Direttiva Barnier dell'UE (recepita in Italia nel 2017) che ha aumentato la concorrenza tra gli organismi di gestione.

In Italia, enti come SIAE e Soundreef (tramite LEA, Nuovo IMAIE e Associazione Artisti 7607) tutelano autori, compositori, interpreti ed esecutori.

Prospettive di crescita future

Le previsioni confermano il trend crescente: il mercato discografico italiano, dai 330 milioni del 2021, è stimato a 519 milioni di euro nel 2025, 571 milioni nel 2026 e 631 milioni nel 2027. Questa vivacità posiziona l'Italia tra i paesi europei più dinamici, grazie a competenze storiche, innovazione digitale e attenzione ai consumatori. Il rapporto tra digitale in espansione e consolidamento del fisico definisce un modello evolutivo per il comparto musicale.