L'attrice Meryl Streep ha effettuato una donazione di oltre 10 milioni di dollari al Museo Nazionale sulla Storia delle Donne di Washington, un gesto significativo a sostegno di una delle principali istituzioni dedicate alla memoria e alla valorizzazione delle storie femminili negli Stati Uniti. L'annuncio giunge in prossimità del 250° anniversario della fondazione degli USA, in un periodo caratterizzato da crescenti sfide per i diritti delle donne. Altre personalità, tra cui Fran Drescher e Gwyneth Paltrow, hanno offerto il loro supporto al museo, fondato nel 1996 e tuttora privo di una sede fisica stabile nella capitale.

Questo contributo si configura come uno dei più consistenti mai ricevuti. Meryl Streep ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa affermando: “La storia è fatta non solo da coloro che la fanno, ma anche da coloro che si assicurano che venga ricordata”. L'attrice si è detta orgogliosa di sostenere un lavoro essenziale affinché “le nuove generazioni ereditino una storia che sia al tempo stesso veritiera e completa”. Il museo ha evidenziato come l'investimento di Streep rifletta una “fede incrollabile nel potere di amplificare la voce delle donne”. Attualmente, l'istituzione si concentra sull'organizzazione di mostre online e, dal 2020, è parte della prestigiosa rete Smithsonian, sebbene non abbia ancora una propria sede fisica sul Mall di Washington.

La sua collocazione definitiva è stata ostacolata da questioni politiche, con recenti tentativi di inserire una disposizione restrittiva contro le persone transgender in una proposta di legge sulla sua ubicazione.

Il National Women’s History Museum: una missione digitale

Il National Women’s History Museum (NWHM), fondato nel 1996, ha come missione la promozione della visibilità e dell'accessibilità della storia delle donne americane. L'istituzione opera prevalentemente come museo digital-first, raggiungendo milioni di persone attraverso esposizioni virtuali, programmi educativi e attività di ricerca, rendendo la narrazione storica femminile disponibile su larga scala. Pur essendo affiliato alla rete Smithsonian dal 2020, il museo mantiene la sua autonomia come ente no-profit e continua a perseguire l'obiettivo di ottenere una propria sede fisica nella zona museale della capitale.

Il sostegno di Meryl Streep è destinato a potenziare le iniziative digitali e di divulgazione, estendendone la portata a scuole e comunità in tutto il Paese.

Riconoscimenti e impatto futuro della donazione

L'importante donazione di Meryl Streep ha condotto all'istituzione del Meryl Streep Educator Award, un riconoscimento annuale dedicato agli educatori che si distinguono nella diffusione della storia delle donne. La prima cerimonia di premiazione si terrà durante la Women Making History Awards Gala, prevista per novembre 2026. L'investimento consentirà di sviluppare narrazioni dinamiche e innovative, pensate per coinvolgere pubblici di ogni età e promuovere una maggiore equità attraverso l'educazione storica.

Frédérique Campagne Irwin, presidente e CEO del museo, ha evidenziato come questa donazione “permetta di raggiungere nuove generazioni con storie che ispirano fiducia, ambizione e progresso”. Il museo si conferma un punto di riferimento essenziale per la storia delle donne negli Stati Uniti, con l'obiettivo di tramandare il passato e di influenzare positivamente la società e la cultura contemporanea attraverso la memoria e l'educazione.