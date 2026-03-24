La nuova edizione di Miart, la prestigiosa fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano, si prepara ad aprire i battenti dal 3 al 5 aprile 2026 presso gli ampi spazi di Allianz MiCo Milano congressi. L’evento, che si conferma un appuntamento di rilievo nel panorama artistico globale, vedrà la partecipazione di ben 160 gallerie, ribadendo la sua spiccata vocazione internazionale con operatori provenienti da ventotto paesi diversi. Una novità assoluta di questa edizione è l’introduzione di una sezione interamente dedicata ai film d’artista, un’iniziativa che mira a rafforzare ulteriormente il dialogo tra le molteplici discipline artistiche contemporanee.

Sotto la guida riconfermata di Nicola Ricciardi, direttore della manifestazione, Miart 2026 si articola in tre sezioni principali: Established, che accoglie le gallerie più consolidate; Emergent, pensata per le realtà più giovani e sperimentali; e Portal, focalizzata sulla presentazione di progetti curatoriali eccezionali. L’innovativa sezione dedicata ai film d’artista consentirà alla fiera di esplorare nuovi linguaggi visivi, ampliando significativamente la sua portata culturale. Ricciardi ha evidenziato come “questa edizione di Miart voglia essere uno spazio di incontro fra le diverse forme creative e una piattaforma di ricerca e dialogo su scala internazionale”.

Un’offerta artistica in continua evoluzione

La fiera mantiene la struttura consolidata delle edizioni precedenti, pur guardando costantemente all’innovazione e all’inclusione di nuove esperienze artistiche. Le gallerie selezionate rappresentano un equilibrio tra nomi storici e promettenti realtà emergenti, offrendo a collezionisti e pubblico l’opportunità di confrontarsi con una vasta gamma di tendenze, visioni e linguaggi molteplici. L’apertura al film d’artista è un chiaro segnale dell’evoluzione dei modelli espositivi, allineando Miart alle trasformazioni dei principali hub culturali internazionali.

L’appuntamento milanese non è solo una vetrina per il mercato dell’arte, ma si configura anche come un’importante occasione per favorire collaborazioni tra istituzioni, gallerie, artisti e professionisti del settore.

L’obiettivo è promuovere attivamente la presenza artistica di Milano sulla scena globale. All’interno degli spazi dell’Allianz MiCo, la fiera ospiterà inoltre un ricco programma di incontri pubblici, talk ed eventi collaterali, arricchendo l’esperienza dei visitatori.

Il ruolo di Miart nella scena artistica milanese

Nata nel 1996, Miart si è affermata nel tempo come una delle più importanti fiere d’arte italiane, grazie alla sua capacità di rappresentare le molteplici anime dell’arte del Novecento e le pratiche più innovative del contemporaneo. Ogni edizione vede la partecipazione di gallerie internazionali, istituzioni pubbliche e private, collezionisti e operatori di settore, contribuendo in modo significativo alla crescita e al dinamismo del sistema artistico milanese.

La scelta di Allianz MiCo come sede strategica rappresenta un elemento di continuità, garantendo spazi espositivi tra i più grandi e moderni d’Europa. Nel corso degli anni, Miart ha saputo instaurare un proficuo dialogo con altre realtà culturali della città, come musei, fondazioni e spazi indipendenti, ampliando così il proprio impatto culturale. L’attenzione costante alle nuove forme espressive, come dimostrato in questa edizione dall’introduzione dei film d’artista, conferma la vocazione alla sperimentazione che ha caratterizzato la fiera fin dalle sue origini.