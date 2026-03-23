Il nuovo album di Michele Bravi, intitolato “Commedia Musicale”, sarà disponibile dal 17 aprile. Prodotto insieme a Carlo di Francesco e distribuito da M.A.S.T/Believe, il disco raccoglie undici brani inediti concepiti come colonna sonora di una quotidianità buffa e comicamente goffa. Il progetto, frutto di un accurato processo creativo, esplora contraddizioni emotive e imprevedibili aperture orchestrali, con arrangiamenti di Alterisio Paoletti e copertina di Mauro Balletti.

Il singolo di lancio, “Prima o poi”, ha segnato il ritorno di Michele Bravi sul prestigioso palco del Festival di Sanremo 2026, a quattro anni dalla sua precedente partecipazione.

Il brano, un monologo interiore dal respiro cinematografico, fonde dimensione intima e intensa tensione scenica. Il videoclip ufficiale, scritto e diretto da Ilenia Pastorelli, traduce in immagini l’umanità e la fragilità, inaugurando un nuovo capitolo artistico per Bravi, che si prepara a una dimensione live profondamente rinnovata.

Il “Commedia Musicale Tour”: musica, narrazione e teatralità

Contestualmente all’annuncio dell’album, Michele Bravi lancia il “Commedia Musicale Tour”, uno spettacolo che unisce musica, narrazione e teatralità. Il tour debutterà con una data zero il 19 maggio a Mestre (Teatro del Parco), proseguendo con due anteprime speciali: il 22 maggio a Milano (Auditorium Fondazione Cariplo) e il 24 maggio a Roma (Teatro Olimpico).

La tournée attraverserà l’Italia dalla primavera all’autunno 2026, offrendo uno show immersivo e rinnovato.

I biglietti saranno disponibili in prevendita online dal 26 febbraio e nei punti fisici dal 3 marzo. Questa nuova produzione live punta a fondere le competenze interpretative e musicali di Bravi in un’esperienza che valorizza l’intreccio tra canzoni, narrazione e scenografie suggestive, in piena coerenza con il concept dell’album.