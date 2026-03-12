Mickey Rourke è stato sfrattato dalla casa che occupava a Beverly Grove, Los Angeles, a causa del mancato pagamento di quasi 60.000 dollari di affitti arretrati. Un tribunale della Contea di Los Angeles ha emesso un provvedimento che sancisce l'annullamento del contratto di locazione e il ritorno della proprietà nelle mani del proprietario, Eric T. Goldie.

I documenti giudiziari rivelano che l'attore ha accumulato un debito di 59.100 dollari, corrispondente all'affitto mensile di 7.000 dollari. Nonostante un ordine di pagamento entro tre giorni o lo sfratto, notificato il 18 dicembre, Rourke non ha regolarizzato la sua posizione né si è presentato in tribunale.

Di conseguenza, è stata emessa una sentenza “per difetto”, che ha reso esecutivo lo sfratto e l'immediato rilascio dell'immobile.

Parallelamente, era stata avviata una campagna GoFundMe per raccogliere fondi, con l'obiettivo di circa 100.000 dollari, al fine di sostenere l'attore e prevenire lo sfratto. La campagna, promossa dalla sua manager Kimberly Hines, ha riscosso un notevole successo, con oltre 100.000 dollari donati in pochi giorni. Tuttavia, Rourke ha rifiutato questi fondi, definendo l'iniziativa “umiliante” e invitando i donatori a richiedere la restituzione delle somme versate.

Secondo una ricostruzione, è stato il nuovo proprietario dell'abitazione a interrompere le riparazioni, segnalate ripetutamente dall'attore.

Rourke lamentava la presenza di topi, tubature rotte, pavimenti marci e rubinetti senza acqua, affermando in un video su Instagram: “non potevo continuare a pagare un’abitazione in condizioni così precarie”.

Condizioni dell’abitazione e procedimento giudiziario

Il provvedimento giudiziario è stato emesso come “default judgment” a seguito della mancata risposta di Rourke al reclamo nei termini previsti dalla legge californiana. Il giudice ha così concesso al proprietario la piena disponibilità dell’immobile, annullando l’accordo locativo e privando l'attore del diritto a rimanere nella casa.

Rourke aveva pubblicamente esposto le ragioni della sua reticenza nel pagare l'affitto: la casa, occupata per alcuni anni senza problemi, avrebbe iniziato a manifestare gravi difetti strutturali e problemi igienico-sanitari irrisolti, nonostante le sue richieste di intervento.

Storia recente e contesto

L'abitazione, una villetta di tre camere situata nella zona di Beverly Grove, era stata presa in affitto da Rourke a partire dal 2025 con un canone iniziale di 5.200 dollari, successivamente aumentato a 7.000. A dicembre, gli arretrati avevano raggiunto i 59.100 dollari. Nonostante i tentativi di finanziamento, inclusa la raccolta GoFundMe lanciata a gennaio, la mancata accettazione dei fondi da parte dell'attore ha lasciato immutata la situazione, portando alla decisione giudiziaria.

Attualmente, Rourke non occupa più la casa e il contratto di locazione è formalmente revocato. Il caso ha suscitato interesse per la discrepanza tra la sua celebrità, gli incassi della sua carriera e le circostanze che hanno condotto a un episodio di instabilità abitativa.