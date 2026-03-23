La Rhinoceros Gallery di Roma ospita la prima personale italiana di Miguel Afa, artista residente a Rio de Janeiro. Dal 24 marzo al 3 giugno 2026, l'esposizione presenta un dialogo tra Roma e Rio attraverso sedici dipinti concepiti e realizzati dall'artista durante la sua permanenza nella capitale. Nata dalla collaborazione tra l'hub culturale romano di Alessia Caruso Fendi e la galleria brasiliana A Gentil Carioca, l'esposizione mira a creare nuove connessioni tra artisti e contesti urbani affini. Il progetto si inserisce nella visione dinamica della Rhinoceros Gallery, fondata nel 2023 all'interno del palazzo omonimo, ideato da Alda Fendi e progettato da Jean Nouvel.

La mostra, intitolata "Il tempo che vive in me" (O tempo que mora em mim), raccoglie esperienze affettive e quotidiane vissute dall'artista tra i monumenti romani. Afa ha dichiarato di essere rimasto "profondamente colpito dalla possibilità di perdersi nella città, tra i suoi monumenti, dove ho fatto la scoperta plateale del tempo, il tempo che vive in se stesso" indipendentemente dagli individui. I dipinti sono caratterizzati da una palette cromatica che va dall'oro al verde, dal giallo al marrone, con il rosa che evoca le pietre di Roma e il rosso che irrompe inaspettato. Le sue opere alternano paesaggi affettivi e omaggi all'arte italiana – come i giocatori di carte ispirati sia ai bar di Trastevere, sia alle scene di Caravaggio – a tracce di saudade brasiliana, con sdraio su spiagge, abbracci, cortili rurali e figure femminili in primo piano.

Come nella grande tela "Descanso do que permanece", dove arcate e colori delle pietre romane fanno da sfondo, e la memoria si fa corpo e desiderio.

La visione e le collaborazioni della Rhinoceros Gallery

La Rhinoceros Gallery è uno spazio per l'arte e il design contemporaneo a Roma. Nata nel 2023 all'interno di Palazzo Rhinoceros – edificio storico restaurato dall'architetto Jean Nouvel su commissione di Alda Fendi – la galleria ha un modello espositivo molto dinamico. Le venticinque residenze si affiancano a spazi per mostre temporanee, offrendo a gallerie e artisti la possibilità di sviluppare progetti inediti e multidisciplinari. Alessia Caruso Fendi sottolinea come "il centro propulsore di questo spazio sono le proposte artistiche e culturali che invadono tutti gli spazi del palazzo" e come le collaborazioni internazionali avviate dal 2024 abbiano dato vita a una visione in costante trasformazione.

La partnership con A Gentil Carioca si configura come naturale estensione di questa progettualità, proseguendo nella creazione di un ponte tra Roma e le principali scene dell'arte mondiale. L'edificio, che conserva la memoria delle famiglie che vi hanno abitato e l'innovazione di Nouvel, crea un incontro tra storia e contemporaneità che caratterizza l'esperienza espositiva.

Contesto artistico e dialogo internazionale sul tempo

Il programma culturale della Rhinoceros Gallery si inserisce in un filone di mostre dedicate al tema del tempo, come il ciclo "Act 2/3: With Time" sviluppato con la parigina Bigaignon Gallery (novembre 2025 - gennaio 2026). Questo progetto in tre tappe, che si concluderà a marzo 2026, enfatizza il dialogo tra il passato stratificato di Roma e la pratica di artisti internazionali, confermando la peculiarità della galleria presso l'Arco di Giano e il Palatino.

Le esposizioni recenti hanno riunito lavori che riflettono sul tempo come esperienza personale e collettiva, con attenzione al rapporto tra memoria, forme, corpi e la persistenza del luogo. In questo contesto, la mostra di Miguel Afa si distingue per la capacità di coniugare impressioni dalla storia di Roma e segni culturali brasiliani, attraverso linguaggi visivi che attraversano spazi privati e pubblici, legando luoghi, ricordi, colori e desideri. L'iniziativa si allinea con le linee guida della galleria di Rio, la cui direttrice Elsa Ravazzolo Botner sottolinea la missione di dare voce a giovani artisti dal forte radicamento nel proprio paese ma pronti a confrontarsi con orizzonti internazionali.

Il percorso espositivo si arricchisce di riferimenti simbolici e affettivi, come Afa: "la memoria è un corpo: la saudade è un cortile", riaffermando la centralità dell'esperienza nella definizione di nuovi spazi culturali tra Rio e Roma.