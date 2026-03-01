Mika torna in Italia per la prima tappa italiana del suo “Spinning Out Tour”. L’appuntamento è fissato per domani, 2 marzo 2026, presso l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, nell’area metropolitana di Bologna. L’artista ha scelto nuovamente Bologna per il debutto nel nostro Paese di un tour internazionale, un legame che risale al 2007, anno del suo primo concerto italiano proprio in questa città. La tappa bolognese è considerata particolarmente significativa nel percorso promozionale del suo ultimo album, Hyperlove, pubblicato il 23 gennaio. Questo disco segna il ritorno di Mika a un progetto in lingua inglese dopo sette anni e ha già ottenuto un notevole successo, debuttando nella top quindici britannica e nella top dieci in Francia e Belgio.

Uno spettacolo inedito e coinvolgente

Il cantautore descrive Bologna come “una delle città musicalmente più creative” e anticipa che lo spettacolo sarà caratterizzato da uno “mondo scenografico totalmente inedito, con un’energia esplosiva, capace di creare una connessione intensa e profonda con il pubblico”. L’evento bolognese segue la partenza del tour, avvenuta il 6 febbraio da Amiens, in Francia, e si inserisce in una serie di tappe già sold out che hanno visto Mika esibirsi in prestigiosi palcoscenici come la Wembley Arena di Londra, la Manchester Arena e l’Accor Arena di Parigi.

Il tour europeo e l’album Hyperlove

Lo Spinning Out Tour prevede un percorso attraverso diverse città europee, con concerti già programmati a Rotterdam, Parigi e Manchester, prima di approdare in Italia.

Dopo Bologna, Mika si esibirà il 4 marzo alle Ogr di Torino. Il concerto di Bologna vedrà l’artista proporre un mix dei suoi brani più celebri insieme ai nuovi singoli tratti dall’album Hyperlove. L’Unipol Arena si conferma una sede ideale per un evento di tale portata, grazie alla sua capienza, alle avanzate dotazioni tecniche e alla facile accessibilità, caratteristiche che permettono di ospitare spettacoli dal forte impatto visivo e sonoro, favorendo una vera e propria “connessione intensa” tra artista e pubblico.

Hyperlove, uscito il 23 gennaio 2026, rappresenta il ritorno di Mika a un progetto in lingua inglese dopo un intervallo di sette anni e ha ottenuto un immediato riscontro nelle classifiche europee.

