Milano celebra due maestri dell’arte del Novecento, Mario Schifano e Robert Ryman, con un doppio appuntamento espositivo. Dal 12 al 14 aprile 2026, la fiera internazionale Miart dedica un percorso ai due artisti, che si integra con le mostre alle Gallerie d’Italia. Qui, le opere sono presentate in dialogo per esplorare affinità e divergenze nelle loro ricerche visive. Schifano, figura chiave della pop art europea dagli anni Sessanta, e Ryman, esponente dell’arte minimalista americana, sono al centro di un’iniziativa che evidenzia stili distinti ma innovativi.

Le esposizioni offrono una riflessione sulla pittura come linguaggio universale, indagando i confini tra forma, colore e superficie.

Il progetto espositivo tra Miart e le Gallerie d’Italia

L’integrazione di Miart, appuntamento di spicco milanese, con le Gallerie d’Italia rientra in una strategia di valorizzazione culturale. Le sale in piazza Scala accolgono opere che documentano il dialogo tra la sensibilità analitica di Ryman e l’energia gestuale di Schifano, offrendo un confronto inedito tra approcci opposti alla pittura astratta. Lavori iconici degli anni Settanta e Ottanta evidenziano le diverse metodologie pittoriche.

Il percorso congiunto tra fiera e museo amplia la prospettiva sulla sperimentazione artistica, sia storica che contemporanea.

In questo contesto, Milano rafforza il suo ruolo di ponte internazionale tra operatori, artisti e appassionati, grazie alla collaborazione tra istituzioni pubbliche e realtà fieristiche d’avanguardia.

Schifano, Ryman e il contesto milanese

Le Gallerie d’Italia, fondate nel 2011 da Intesa Sanpaolo nello storico palazzo di via Manzoni, si sono consolidate come polo museale di riferimento per l’arte moderna, con oltre 5.500 mq dedicati alle collezioni. Mostre monografiche e dialoghi tra artisti del Novecento hanno sviluppato un’offerta culturale ampia. Mario Schifano, celebre per i cicli sulle icone della società di massa, e Robert Ryman, la cui ricerca si è incentrata sulla monocromia, sono tra i nomi più rappresentativi di un’epoca di innovazione nel linguaggio dell’arte.

Milano si conferma spazio privilegiato per approfondire le connessioni tra tradizione e avanguardia, evidenziando la portata internazionale delle ricerche di Schifano e Ryman. L’iniziativa delle Gallerie d’Italia e di Miart si inserisce in un contesto metropolitano fertile per il dialogo tra collezioni museali, fiere ed enti privati, consolidando la vocazione della città come centro propulsore dell’arte contemporanea.