La cerimonia di chiusura dei Giochi Paralimpici Invernali Milano‑Cortina 2026 è in programma per il 15 marzo presso il Cortina Curling Olympic Stadium. Questo evento si preannuncia come uno dei momenti più significativi dei Giochi, unendo atlete, atleti, pubblico e spettatori globali sotto il segno dello Spirito Italiano, in una cornice naturale suggestiva delle Dolomiti.

Il concept: “Italian Souvenir”

Il tema centrale della cerimonia, intitolato “Italian Souvenir”, mira a trasformare il gran finale dei Giochi in un vero e proprio album visivo e sonoro.

L’obiettivo è quello di raccogliere e celebrare i ricordi condivisi, focalizzandosi sulle emozioni suscitate dalle competizioni, dai territori attraversati e dalle comunità che hanno reso possibile il percorso di Milano‑Cortina 2026.

Il Cortina Curling Olympic Stadium come palcoscenico

La cerimonia di chiusura dei Giochi Paralimpici Invernali si posiziona come il capitolo finale delle celebrazioni olimpiche. L’appuntamento è fissato per il 15 marzo 2026 al Cortina Curling Olympic Stadium. Originariamente destinato alle competizioni di curling durante l'Olimpiade, questo stadio assumerà un nuovo e simbolico ruolo, diventando il palcoscenico dello spettacolo conclusivo. L'evento celebrerà l'inclusione e la memoria collettiva attraverso un mix di performance artistiche e musicali.

Arisa tra gli artisti confermati

Tra gli artisti che animeranno la cerimonia di chiusura, è confermata la partecipazione di Arisa, pronta a regalare al pubblico la sua voce e il suo stile inconfondibile. Gli organizzatori comunicheranno il programma dettagliato degli altri eventuali artisti coinvolti in prossimità dell’evento, promettendo un cast all’altezza della conclusione dei Giochi.