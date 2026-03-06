Il sei marzo duemilaventisei ha segnato l'inaugurazione delle celebrazioni per i centocinquanta anni del Corriere della Sera, con un evento svoltosi al Teatro alla Scala di Milano. La serata ha visto la partecipazione di un'ampia rappresentanza del mondo della cultura, della politica e del sindacato italiano. Erano presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente del Senato Ignazio La Russa, la Presidente della Camera Lorenzo Fontana, il segretario della Cgil Maurizio Landini e la segretaria del Pd Elly Schlein. Tra gli invitati anche l'imprenditore Sergio Dompè, il sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini, l'ex premier Mario Monti e Liliana Segre.

Dopo l'esecuzione dell'inno nazionale, hanno preso la parola il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il sovrintendente del teatro Fortunato Ortombina, il direttore Luciano Fontana e l'editore Urbano Cairo. L'orchestra della Scala, sotto la direzione di Alexander Soddy, ha eseguito brani celebri tratti da "Norma" di Bellini e dal "Crepuscolo degli dei" di Wagner. Al centro della rappresentazione, Cristiana Capotondi e Serena Rossi hanno ripercorso la storia del quotidiano, dall'esordio nella sera del cinque marzo millottocentosettantasei fino ai giorni nostri. Sono stati ricordati i contributi di figure illustri come Pasolini e Oriana Fallaci, nonché le vittime del terrorismo Walter Tobagi e Maria Grazia Cutuli, a cui è stato tributato un lungo e sentito applauso.

Il supplemento celebrativo e il racconto dei lettori

A corollario dell'evento, lo stesso giorno è stato distribuito gratuitamente in edicola con il Corriere un supplemento speciale di trecento pagine a colori, in grande formato, interamente dedicato al legame tra i lettori e la testata. Intitolato "Il mio Corriere", il volume raccoglie aneddoti e ricordi di centocinquanta (e oltre) lettori speciali. Tra questi, figure come Liliana Segre, Vasco Rossi, Laura Pausini e Giorgia Meloni hanno condiviso il loro rapporto personale con il giornale, attraverso esperienze intime e professionali che ne hanno segnato il percorso esistenziale.

Il contesto storico e il valore del Corriere nella storia italiana

Fondato la prima domenica di Quaresima del cinque marzo millottocentosettantasei, il Corriere della Sera ha rappresentato fin dalle sue origini un modello di giornalismo asciutto e fattuale, ispirato al modello anglosassone. Questa impostazione fu evidenziata dal suo stesso fondatore, Eugenio Torelli Viollier. L'uscita in un giorno solitamente privo di pubblicazioni rappresentò un colpo d'effetto che ne stimolò la notorietà iniziale.

Oggi, il Corriere mantiene una diffusa presenza editoriale. Secondo i dati sugli Accertamenti Diffusione Stampa, nel duemilaventiquattro la diffusione totale (cartacea e digitale) si è attestata intorno alle duecentotrentunomila copie. Di queste, novantunomila sono cartacee e centonovemila digitali, a fronte di una tiratura complessiva di centottantasettemila copie.