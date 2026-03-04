Il 4 marzo 2026, Milano ha riaperto al pubblico la Galleria dell’Antico Egitto presso il Castello Sforzesco, dopo un'interruzione di nove anni. L'esposizione, ora concepita come permanente, presenta una selezione di circa trecentotrenta reperti. Tra questi figurano sarcofagi, amuleti, papiri, bronzetti, vasi canopi e stele, con un'importante novità: ottanta opere inedite si aggiungono al vasto patrimonio che conta oltre tremila pezzi.

Il percorso espositivo, suddiviso in sei sezioni tematiche, offre un viaggio cronologico che abbraccia un arco temporale esteso, dal IV millennio a.C.

al V secolo d.C. L'inaugurazione ha segnato un momento di entusiasmo, come sottolineato dall'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi: "Restituiamo alla città una Galleria completamente nuova. Un allestimento rinnovato nel racconto, nella luce e negli strumenti di didattica, che valorizza una collezione di oltre tremila reperti, costruita nel tempo grazie a scavi, donazioni e acquisizioni, e oggi restituita al pubblico in tutta la sua ricchezza e bellezza".

Contesto e allestimento della Galleria

La Galleria dell’Antico Egitto trova la sua sede nei sotterranei del Castello Sforzesco, integrata nel percorso del Museo Archeologico di Milano, sezione Egizia. L'accesso è garantito dal biglietto d'ingresso ai musei del Castello.

L'allestimento è stato interamente rinnovato, con una nuova disposizione delle opere, un impianto di illuminazione aggiornato e supporti didattici innovativi, pensati per esaltare la collezione di oltre tremila reperti, frutto di scavi, donazioni e acquisizioni.

Storia della collezione e valore del patrimonio

Le prime acquisizioni di reperti egizi da parte del Comune di Milano risalgono ai primi decenni dell’Ottocento. Il corpus museale si è progressivamente arricchito, in particolare grazie agli scavi condotti da Achille Vogliano negli anni trenta del XX secolo nel Fayum. Queste campagne portarono alla luce il complesso templare di Medinet Madi e due statue integre del faraone Amenemhat III, oggi tra i pezzi più preziosi della Galleria.

Il numero totale dei pezzi supera i tremila, distribuiti in sei sezioni che coprono un arco di millenni, dal pieno IV millennio a.C. al V secolo d.C.

Tra gli elementi di spicco si annoverano reperti funerari, papiri, statuette e mummie, oltre a oggetti della vita quotidiana. Un esempio significativo è la mummia umana con volto ricostruito digitalmente, attribuita a Peftjauauiaset e donata nel 1830, che testimonia l'antichità e la notevole ricchezza della collezione cittadina.