Milano ha reso omaggio a Dario Fo e Franca Rame con la scoperta di una targa commemorativa. L'installazione è avvenuta il 28 marzo 2026 in corso di Porta Romana 132, accanto all’abitazione dove i due artisti hanno vissuto per quasi sessant’anni. Alla cerimonia hanno partecipato numerose personalità, tra cui la nipote Mattea Fo, la vicesindaca Anna Scavuzzo, il presidente dell’Anpi milanese Primo Minelli, Claudia e Silvia Pinelli (figlie di Giuseppe Pinelli), il presidente del Piccolo Teatro Piergaetano Marchetti e gli allievi della scuola Luca Ronconi, che hanno letto brani di Fo.

L'evento si è aperto con un flash mob del Pic-Pronto intervento clown, guidato da Maurizio Accattato. Sulla targa si legge: “Qui dove vissero insieme i grandi artisti Dario Fo e Franca Rame – La città di Milano ricorda il loro straordinario impegno nel promuovere cultura al servizio della coscienza civile della comunità locale dell’Italia e del mondo”.

L’iniziativa, promossa dal cerimoniale della città di Milano in accordo con la famiglia, è stata preceduta da un appello di Mattea Fo, presidente della Fondazione Fo Rame. La nipote aveva osservato che Milano “poteva fare di più” per il centenario della nascita del Nobel. Durante la cerimonia, ha chiarito che il suo intento non era polemico, ma piuttosto una “spinta per il Comune a ragionare su quello che possiamo fare insieme su Milano”.

Ha inoltre specificato che l’assenza del sindaco Giuseppe Sala non era motivo di contestazione, evidenziando invece l’invito ricevuto dalla vicesindaca Scavuzzo. Mattea Fo ha espresso la speranza che la targa sia “sicuramente un inizio, speriamo che sia un buon inizio” e ha auspicato che i giovani aspiranti attori trovino spazi dedicati in città, raccogliendo così il sogno di Fo e Rame di promuovere il teatro come veicolo di crescita sociale.

L'eredità di Dario Fo e Franca Rame: arte e impegno civile

Nel corso della celebrazione, la vicesindaca Anna Scavuzzo ha sottolineato il profondo legame artistico e personale che ha unito Fo e Rame: “Quasi sessant’anni insieme, nella vita e sul palcoscenico, accanto nella scrittura di testi diventati capolavori e nelle battaglie per gli anarchici e gli oppressi: Dario Fo e Franca Rame ci hanno insegnato il teatro come strumento di emancipazione, di lotta alle ingiustizie”.

La targa non rappresenta solo un tributo agli autori di opere che hanno segnato la storia della scena italiana e internazionale, ma anche una testimonianza del costante impegno civile che entrambi hanno profuso per decenni. Scavuzzo ha inoltre annunciato che “ci saranno altre iniziative oltre alla targa”, confermando la volontà della città di Milano di continuare a onorare pubblicamente i due artisti.

Il progetto "Milano è memoria" e il significato della targa

Il luogo scelto per l’installazione della targa si inserisce nel più ampio programma “Milano è memoria”, un progetto volto a mantenere vivo il ricordo di cittadini illustri, artisti e personalità che hanno lasciato un segno indelebile nel tessuto urbano e nella coscienza collettiva.

Queste targhe commemorative, come quella già apposta in via dei Piatti per ricordare Enzo Tortora, sono un modo per la città di celebrare figure che hanno contribuito alla storia attraverso l'arte, la giustizia, l'impegno civile e l'innovazione sociale. L’importanza di tali iniziative risiede nella capacità di trasmettere valori di impegno e memoria alle nuove generazioni, invitando a riflettere sul ruolo della cultura nella costruzione di una comunità più consapevole e inclusiva, in linea con la visione dei due grandi artisti.