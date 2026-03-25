Miley Cyrus ha annunciato l'uscita del singolo "Younger You", disponibile dal 27 marzo sulle piattaforme digitali. Il brano celebra il ventesimo anniversario di "Hannah Montana" ed è parte dell'"Hannah Montana 20th Anniversary Special", già in streaming su Disney+. L'annuncio, sui social il 25 marzo 2026, include un messaggio toccante ai fan.

Il messaggio di Miley Cyrus ai fan

Cyrus ha descritto il progetto come una "chiusura di un cerchio", evidenziando l'importanza di Hannah Montana per l'inizio della sua vita e carriera. Ha espresso profonda gratitudine ai fan, definendo il loro legame "raro e meraviglioso".

Lo speciale è un "regalo alla versione più giovane di voi stessi", un ringraziamento per la fedeltà e l'accompagnamento nel suo percorso. Ciò rafforza il legame unico tra l'artista e il suo pubblico.

Lo speciale per l'anniversario e il successo globale

L'"Hannah Montana 20th Anniversary Special" è il fulcro delle celebrazioni. Include un'intervista esclusiva con Miley Cyrus, condotta da Alex Cooper, dove ripercorre i momenti salienti della sua carriera e della serie. Arricchito da materiali d'archivio, ospiti a sorpresa e una performance inedita, offre un'immersione nella storia di un noto fenomeno pop televisivo. La popolarità del franchise è confermata dai dati di streaming: la "Collezione Hannah Montana" su Disney+, con le quattro stagioni, "Hannah Montana: The Movie" e "Hannah Montana and Miley Cyrus: The Best of Both Worlds Concert", ha superato il mezzo miliardo di ore di visione globali, a conferma di un interesse duraturo.

La carriera di Miley Cyrus: da Hannah Montana alla musica

La carriera di Miley Cyrus ha preso il via con il debutto di "Hannah Montana" nel marzo 2006. Il personaggio di Miley Stewart/Hannah Montana è diventato un volto riconoscibile di Disney Channel, lanciando la carriera musicale e attoriale di Cyrus. Questa fusione ha plasmato un percorso artistico eclettico, spaziando tra pop, rock e country, fino ai progetti più maturi. Successo commerciale e critica hanno costantemente accompagnato la sua carriera musicale, dal franchise agli album da solista, con numerose collaborazioni internazionali. La pubblicazione di "Younger You" e lo speciale per l'anniversario rappresentano un omaggio al suo passato adolescenziale e un dialogo con nuove generazioni e fan di lunga data.