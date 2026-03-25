Il Teatro Strehler di Milano ha celebrato un momento speciale il 24 marzo 2026: Giulia Lazzarini, attrice del Piccolo e protagonista di “Miracolo a Milano”, ha festeggiato i suoi 92 anni sul palcoscenico. Al termine della replica, pubblico e cast le hanno dedicato la scritta “Buon Compleanno Giulia”. La pièce, adattata da Paolo Di Paolo e diretta da Claudio Longhi, è tratta dal film di Vittorio De Sica e Cesare Zavattini. Lazzarini, al Piccolo dal 1960, continua a “illuminare la scena” con “grazia ineffabile” e “passo tenace e leggero”.

In scena dal 4 marzo al 1° aprile 2026, “Miracolo a Milano” è un omaggio a Milano e al cinema.

L’adattamento di Di Paolo espande il film del 1951, integrando il romanzo “Totò il buono” di Zavattini e altri scritti per arricchire la narrazione. Il cast include Lino Guanciale (Totò) e Giulia Lazzarini, affiancati da giovani interpreti della Scuola di Teatro “Luca Ronconi”.

Milano: identità e visione registica

Il regista Claudio Longhi ha voluto “raccontare teatralmente la città”, dialogando tra passato e presente. Il copione mescola registri e idiomi, dal milanese alla lingua letteraria, radicando la storia nel tessuto urbano. Scenografia (Guia Buzzi), costumi (Gianluca Sbicca), luci (Manuel Frenda) e visual design (Riccardo Frati) creano un universo tra sogno e realtà, tipico della favola surreale di De Sica.

Il legame di Giulia Lazzarini con il Piccolo Teatro risale agli anni Sessanta, intrecciandosi con maestri quali Luca Ronconi e Giorgio Strehler. Proprio con Strehler, quarant’anni fa, debuttò “Elvira”, spettacolo fondamentale per il teatro milanese.

Temi attuali e valore della comunità

A settantacinque anni dal film, i temi di “Miracolo a Milano” – esclusione, utopia, ingiustizia, riscatto – restano attuali, stimolando la riflessione. Il cast, che include Daniele Cavone Felicioni, Michele Dell’Utri, Diana Manea, Mario Pirrello, Sara Putignano, Giulia Trivero e gli allievi della Scuola “Luca Ronconi”, rafforza l’idea di teatro come comunità e dialogo.

L’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi ha riconosciuto “Miracolo a Milano” come simbolo cittadino e nell’immaginario collettivo.

Lo spettacolo è arricchito da iniziative collaterali: proiezioni del film restaurato, incontri e laboratori. Il Piccolo Teatro si conferma cerniera tra memoria e futuro, racconto urbano e riflessione nazionale. La presenza di Giulia Lazzarini sul palco simboleggia la vitalità e la continuità dell’istituzione e della scena italiana.