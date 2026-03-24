Prende il via a Modena la prima edizione del Modena Film, un festival cinematografico che promette un'esperienza sensoriale unica. L'evento, intitolato "Un viaggio sensoriale nel cinema", si concentra sull'accessibilità e l'inclusività, coinvolgendo il pubblico con proiezioni e attività pensate per tutti.

Il festival si svolge in diverse location culturali della città: il Cinema Astra, la sala Truffaut, il Cortile del Leccio e l'Acetaia Giusti. Il programma include proiezioni, incontri e attività dedicate anche a persone con disabilità sensoriali, grazie a percorsi tattili, audiodescrizioni e sottotitoli specifici, garantendo una fruizione completa e consapevole.

Programma e Sedi del Festival

Il Cinema Astra e la sala Truffaut ospitano le proiezioni e gli incontri principali. Il Cortile del Leccio e l'Acetaia Giusti sono sedi di eventi collaterali che arricchiscono l'offerta del festival. Il festival presenta una selezione di film e iniziative focalizzate sul cinema accessibile, con un'attenzione particolare alla diversità delle proposte.

Questa iniziativa nasce dalla collaborazione tra istituzioni pubbliche, università e associazioni che si occupano di disabilità visiva e uditiva. L'obiettivo primario è promuovere l'accessibilità e la partecipazione culturale per tutti i cittadini.

Il Ruolo Culturale di Modena

Le location coinvolte confermano il loro ruolo centrale nella vita culturale modenese.

Il Modena Film rappresenta un'occasione di crescita significativa per la città, favorendo il dialogo tra arte, tecnologia e inclusione sociale. Un evento che celebra il cinema e rafforza il tessuto connettivo della comunità locale.