La città di Modena consolida il proprio ruolo di meta turistica internazionale, grazie al successo della Ghirlandina. La Torre civica, simbolo del capoluogo emiliano e patrimonio mondiale Unesco, ha registrato un record di ingressi nel 2025, superando i 70.000 visitatori. Questo dato rappresenta un incremento del 4% rispetto al 2024 e un notevole +64% se confrontato con i primi mesi del 2015.

A spingere questi risultati è stato in particolare il pubblico internazionale, con oltre 21.000 visitatori stranieri nel 2025, pari a più del 30% del totale.

I principali paesi di provenienza sono Francia, Spagna, Germania, Stati Uniti, Gran Bretagna e Polonia, che consolidano la vocazione europea e transatlantica del turismo modenese.

Un 2026 già in crescita e un’offerta culturale ampliata

Il trend positivo prosegue anche nei primi mesi del 2026, con 13.895 ingressi complessivi e una quota di visitatori stranieri pari al 21%, in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'assessore al Turismo e Promozione della città, Andrea Bortolamasi, ha sottolineato come questi dati confermino Modena "sempre più come meta turistica". La proposta e le attività legate alla Ghirlandina e al sito Unesco si inseriscono in un quadro di collaborazione con associazioni di categoria, operatori del settore e Camera di Commercio, con l'obiettivo di offrire un'offerta turistica di qualità e fruibile durante tutti i mesi dell'anno.

Il 2026 sarà un anno di ulteriore ampliamento e diversificazione dell'offerta culturale per il sito Unesco di Modena. La programmazione, già avviata a gennaio, prevede 64 appuntamenti che coinvolgeranno la Ghirlandina, le Sale storiche del Palazzo comunale e l'ex Albergo Diurno, mirando a consolidare il successo e a intercettare un pubblico sempre più ampio e variegato.

La Ghirlandina, simbolo storico e motore per il turismo modenese

Alta 86 metri, la Ghirlandina è un elemento architettonico fondamentale di Modena, affiancata al Duomo romanico. Entrambi sono stati dichiarati patrimonio Unesco nel 1997. Edificata tra il XII e il XIV secolo, la Torre civica è stata riaperta al pubblico nel 2015 dopo un attento restauro.

Questa valorizzazione l'ha resa centrale nell'offerta culturale cittadina, attirando turisti non solo per la vista panoramica, ma anche per scoprire la storia e le tradizioni locali attraverso percorsi didattici e visite organizzate.

La Ghirlandina è oggi un elemento iconico del paesaggio urbano modenese, una meta privilegiata per i visitatori e un motore per lo sviluppo turistico della città. La sua presenza, in sinergia con altri spazi culturali, contribuisce a rafforzare l'identità di Modena come luogo di dialogo tra storia, cultura e innovazione.