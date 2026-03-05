Il Festival letterario Monfalcone Geografie giunge all’ottava edizione, con un programma che si svolgerà da mercoledì 25 a domenica 29 marzo 2026. L’evento vedrà la partecipazione di oltre settanta personalità del mondo del pensiero, della letteratura, della storia, del giornalismo e dell’attualità, articolandosi in cinquantuno appuntamenti. L’obiettivo dichiarato è quello di “indagare le geografie del nostro tempo, tracciando le mappe e le rotte utili a navigare in un mondo in accelerata evoluzione”. L’iniziativa è ideata e promossa dal Comune di Monfalcone, in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge.it, sotto la direzione artistica di Gian Mario Villalta e la curatela di Alberto Garlini e Valentina Gasparet.

Monfalcone Geografie: identità e vocazione territoriale

«L’ottava edizione insiste sulla vocazione di una città che ha una singolare collocazione nella mappa d’Italia e d’Europa – ha dichiarato Villalta –. Come ogni anno, tracceremo la mappa di un possibile sguardo sul presente per collegare temi diversi e aree di riferimento culturale». Tra le novità editoriali che saranno presentate, spicca il saggio di Giuseppe Lupo, Medioccidente, che propone un’alternativa “geografica, politica e culturale” per un nuovo patto tra gli uomini. Sarà inoltre presente Una piccola guerra. Il 6 maggio del Friuli di Toni Capuozzo, un’anteprima assoluta in vista del cinquantesimo anniversario del terremoto del maggio 1976.

Arriva inoltre in libreria il nuovo testo di Tommaso Cerno, Le ragioni di Giuda. Quando il tradimento ideologico diventa un atto di libertà, la cui uscita è prevista per il dieci marzo.

Un focus editoriale tra memoria e presente

