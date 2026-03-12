È scomparsa Enrica Bonaccorti, celebre conduttrice televisiva italiana. La notizia della sua morte, avvenuta all’età di 76 anni, segna la fine di un’epoca per la televisione italiana.

Una carriera segnata da successi

Enrica Bonaccorti ha attraversato decenni di televisione italiana, diventando un volto noto e apprezzato. Ha condotto programmi di successo come “Italia sera” e “Pronto, chi gioca?”, ottenendo riconoscimenti significativi come il Telegatto e l’Oscar TV. La sua presenza sul piccolo schermo ha lasciato un segno indelebile nel panorama dello spettacolo italiano.

Un’eredità che resta

La sua scomparsa rappresenta un momento di grande commozione per molti telespettatori che l’hanno seguita con affetto nel corso degli anni. Bonaccorti ha saputo coniugare professionalità e umanità, affrontando anche momenti difficili con coraggio e trasparenza. Il suo ricordo resterà vivo nel cuore di chi l’ha seguita e ammirata, testimoniando l’impatto duraturo della sua figura nel mondo della televisione.

Chi era Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti è stata una figura poliedrica nel panorama mediatico italiano, distinguendosi come conduttrice televisiva, radiofonica, attrice e paroliera. Nata a Savona il 18 novembre 1949, ha raggiunto la piena notorietà negli anni ottanta e novanta, conducendo trasmissioni di grande successo su reti Rai e Mediaset. Il suo percorso professionale è stato costellato di premi e riconoscimenti, a testimonianza del suo talento e della sua capacità di connettersi con il pubblico.