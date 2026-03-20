La compagnia nazionale di danza contemporanea ŻfinMalta porta in prima italiana al Teatro Alighieri di Ravenna lo spettacolo 'Mortal Heroes', in scena il 21 marzo 2026 alle 20.30 e il 22 marzo alle 15.30. Questo evento, che chiude la stagione di danza del teatro ravennate, si configura come un viaggio intenso attraverso gli opposti, riflettendo sulla resilienza dell'animo umano e confermando l'attenzione della città per le produzioni culturali internazionali di alto livello.

'Mortal Heroes', ideato e coreografato da Sita Ostheimer, è un'indagine profonda su temi universali come caos e amore, ombra e luce, fragilità e forza.

La coreografia si distingue per la sua forte carica espressiva, costruita su contrasti dinamici: gesti esplosivi ma delicati, aggressivi e insieme gentili. Le luci di Barnaby Booth e le musiche di Adrien Casalis, in collaborazione con Vimala, creano un'esperienza immersiva, capace di generare una tensione emotiva e una partecipazione continua nello spettatore. Lo spettacolo è concepito come una 'lettera d'amore' che invita il pubblico a interrogarsi sulle proprie vulnerabilità e sulla capacità di rinnovamento personale.

La Compagnia ŻfinMalta: eccellenza nella danza contemporanea

Fondata nel 2014, ŻfinMalta si è rapidamente affermata come punto di riferimento nella scena della danza contemporanea europea.

Sotto la direzione di Matthew William Robinson dal 2024, la compagnia è composta da dieci danzatori e due apprendisti e ha recentemente celebrato un decennio di attività, consolidando la sua identità attraverso progetti coreografici innovativi e collaborazioni internazionali. Dopo il debutto di 'Mortal Heroes' nel maggio 2025 al Teatru Manoel di Malta e una tournée in diverse città europee, il gruppo approda ora a Ravenna.

La compagnia si distingue per la sua missione di promuovere la danza contemporanea maltese, favorendo il dialogo tra diversi linguaggi coreutici e partecipando attivamente a festival e rassegne internazionali. Il suo repertorio si arricchisce costantemente con opere di autori emergenti e affermati, contribuendo a un panorama artistico vibrante e in continua evoluzione.

'Mortal Heroes': un'odissea emotiva e visiva

La coreografia di Sita Ostheimer è riconoscibile per il suo linguaggio fisico poetico, caratterizzato da movimenti intensi e stratificati. 'Mortal Heroes' si inserisce in un percorso artistico che esplora il potenziale umano e le sue contraddizioni, presentandosi come una vera e propria 'odissea tra caos e amore'. L'atmosfera visiva e sonora, curata da Barnaby Booth e Adrien Casalis, contribuisce a creare uno spazio scenico 'carico e pulsante', dove il pubblico non è un semplice spettatore, ma viene coinvolto attivamente, vivendo una continua anticipazione emotiva. Le numerose esibizioni già programmate in diversi Paesi europei testimoniano il crescente interesse internazionale verso questo progetto e il lavoro della coreografa.

La scelta di Ravenna e del suo prestigioso Teatro Alighieri come tappa conclusiva della tournée sottolinea il valore delle collaborazioni tra istituzioni culturali e consolida il ruolo della città quale polo d'eccellenza per ospitare le espressioni più innovative della scena coreutica contemporanea.