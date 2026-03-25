Il fine settimana si annuncia ricco di proposte espositive in alcune delle principali città italiane, offrendo un viaggio tra arte, storia e inclusione sociale. Dal misterioso Banksy all’omaggio a Bernardo Bertolucci per i 50 anni del suo film Novecento, le mostre spaziano dall’arte contemporanea al cinema, dalla fotografia alla storia sociale, toccando città come Bologna, Parma, Siena, Milano, Venezia, Roma e Fontanellato.

A Bologna, Palazzo Fava ospita la mostra “Banksy Archive 01 – The School of Bristol (1983‑2005)”, visitabile dal 27 marzo al 2 agosto.

Curata da Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, l’esposizione, promossa da Fondazione Carisbo e prodotta da Opera Laboratori, presenta 300 opere, materiali d’archivio e ricerche accademiche. L'obiettivo è raccontare la fase 1983‑2005, cruciale per la formazione del linguaggio visivo dello street artist britannico.

Spostandosi a Siena, Palazzo Sansedoni (Fondazione Monte dei Paschi di Siena) allestisce dal 24 marzo al 13 giugno “La libertà di scegliere. 80 anni dal primo voto alle donne”. L’iniziativa rievoca le elezioni del 24 marzo 1946 attraverso otto opere di Antonella Cinelli, ispirate a fotografie d’archivio, che raffigurano le figure femminili protagoniste delle prime votazioni in Italia.

L’arte tra storia, società e celebrazioni

A Parma è protagonista il cinema d’autore: dal 27 marzo al 26 luglio, Palazzo del Governatore ospita “Bernardo Bertolucci. Il Novecento”. Curata da Gabriele Pedullà e promossa da Comune di Parma e Fondazione Bernardo Bertolucci in collaborazione con Electa, la mostra celebra il cinquantesimo anniversario del film “Novecento” con materiali inediti, testimonianze d’epoca e opere pittoriche, evidenziandone la profonda portata culturale e sociale.

A Milano, due iniziative di rilievo animano la scena culturale. “Shapes / Forme – Sotto la stessa luce”, ospitata gratuitamente a Palazzo Lombardia dal 25 marzo al 7 aprile, raccoglie 44 fotografie di Jacopo Di Cera dedicate ad atleti paralimpici.

Curata da Maria Vittoria Baravelli con Regione Lombardia, l'esposizione celebra l'inclusione. Dal 26 marzo al 12 aprile, presso i Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti, è allestita “Hydronü – Time is over. Drink eternity” di Giovanni Motta, a cura di Ivan Quaroni. Questa proposta si configura come un’esperienza immersiva tra installazione, performance e rituale condiviso, incentrata sul personaggio JonnyBoy.

Prospettive internazionali e narrazioni plurali

A Venezia, Ca’ Pesaro – Galleria d’Arte Moderna presenta una grande retrospettiva su Jenny Saville, dal 28 marzo al 22 novembre. Curata da Elisabetta Barisoni con il supporto di Gagosian, la mostra accoglie trenta dipinti che ripercorrono l’intera carriera dell’artista britannica, dagli anni Novanta a oggi, inserendola nel dialogo contemporaneo internazionale.

A Roma, due mostre offrono percorsi tra arte, letteratura e memoria. La Biblioteca Vallicelliana presenta, dal 25 marzo al 22 aprile, “Dante nei libri d’artista”, con trenta libri d’artista ispirati a Dante e alle sue opere, in occasione del DanteDì. A Palazzo Merulana, invece, fino al 3 maggio, l’attenzione è rivolta a “Francesco Vaccarone a Roma 1970‑1976”. La mostra evidenzia gli anni romani dell’artista ligure, concentrandosi sul rapporto tra figura, spazio, memoria e paesaggio urbano attraverso le sue tecniche incisorie.

Infine, a Fontanellato, presso il Labirinto della Masone, si tiene la mostra “Erté. Lo stile è tutto”, dal 28 marzo al 28 giugno. Curata da Valerio Terraroli e organizzata da Elisa Rizzardi, l’iniziativa offre una selezione della vasta e poliedrica produzione dell’artista Art Déco: moda, scenografia, gioielli, illustrazione e costumi teatrali.