Il documentario 'Mr. Nobody Against Putin' di David Borenstein e Pavel Talankin ha conquistato l'Oscar come miglior documentario, dopo aver già trionfato nell'ottobre scorso al Job Film Days di Torino. Il film aveva conquistato il premio come Miglior Film del Concorso lungometraggi “Lavoro 2025” Jfd-Inail Piemonte alla sesta edizione del festival torinese, incentrato su lavoro e trasformazioni sociali.

A Los Angeles, il documentario, co-diretto da Pavel Talankin, ha ottenuto una delle più rilevanti attestazioni cinematografiche mondiali. Talankin, insegnante e animatore russo, ha documentato le attività scolastiche dopo l'invasione dell'Ucraina, filmando lezioni, canti e iniziative volte a promuovere il patriottismo secondo le direttive governative.

Il materiale è stato portato fuori dalla Russia per essere completato con David Borenstein, regista statunitense residente a Copenaghen.

Il messaggio dei registi e il valore del film

Durante la cerimonia degli Oscar, Pavel Talankin ha lanciato un forte appello contro la guerra: “In nome del nostro futuro, in nome di tutti i nostri figli, fermate tutte queste guerre ora”. David Borenstein, ritirando il premio, ha offerto una lettura sociale e politica della narrazione: “Mr. Nobody Against Putin parla di come si perde un Paese. E lo si perde attraverso innumerevoli piccoli atti di complicità. Quando restiamo in silenzio mentre il potere controlla i media e decide cosa possiamo produrre e consumare.

Tutti noi affrontiamo una scelta morale, ma anche un ‘nessuno può essere più potente di qualcuno’”.

Annalisa Lantermo, direttrice di Job Film Days, ha commentato con soddisfazione il riconoscimento: “Siamo molto felici per il Premio Oscar come Miglior documentario assegnato al film che ha vinto il Concorso Lungometraggi di Job Film Days 2025, sia per il film, che avevamo apprezzato molto fin dal primo momento, sia per il riconoscimento indiretto al grande lavoro che lo staff del festival svolge, in particolare nella ricerca approfondita dei film e nell'accurata selezione”.

Dal Job Film Days al successo internazionale

Il Job Film Days, con sede a Torino, si distingue per la qualità delle sue selezioni cinematografiche sul tema del lavoro.

La sesta edizione del festival ha premiato un'opera che, a pochi mesi di distanza, ha ottenuto il massimo riconoscimento internazionale per un documentario. Questa progressione evidenzia il ruolo crescente dei festival italiani nella selezione cinematografica mondiale.

'Mr. Nobody Against Putin' è divenuto simbolo di denuncia contro la propaganda e il controllo mediatico esercitato dal potere in Russia dopo il conflitto ucraino. Il film affronta le modalità con cui la società civile, e in particolare i giovani, vengono coinvolti nel sostegno alle politiche governative. La collaborazione tra Talankin e Borenstein ha dato vita a un'opera che unisce testimonianza diretta, abilità narrativa e una certa vena ironica.

Il percorso verso l'Oscar

Il documentario ha debuttato al Sundance Film Festival e ha raggiunto una distribuzione internazionale tramite Apple TV. Prima della vittoria agli Oscar, aveva già ottenuto il premio BAFTA per il miglior documentario, affermandosi come opera significativa dell'anno. La vittoria agli Oscar è stata una sorpresa, superando il favorito “The Perfect Neighbor”. Gli altri film in gara nella categoria erano ‘The Alabama Solution’, ‘Cutting Through Rocks’ e ‘Come See Me in the Good Light’.

L'edizione degli Oscar 2026 ha ribadito l'attenzione verso i temi legati al conflitto russo-ucraino, una tendenza già evidenziata dalla vittoria di “20 Days in Mariupol” nell'edizione precedente e dalla nomination di film come “Armed Only With a Camera”.

La partecipazione e la vittoria al Job Film Days rappresentano un riconoscimento preliminare cruciale per 'Mr. Nobody Against Putin', sottolineando come la selezione accurata dei festival locali possa anticipare i grandi successi internazionali. La sinergia tra le realtà cinematografiche italiane e i circuiti globali evidenzia il ruolo di Torino, e dell'Italia, nella promozione di un cinema di denuncia e riflessione sociale.