La mostra dedicata ad Alphonse Mucha ha riscosso un successo che ha superato ogni attesa. Oltre 180 mila visitatori hanno affollato Palazzo Bonaparte di Roma in poco più di quattro mesi, per un'affluenza complessiva di 184.671 persone.

“Alphonse Mucha. Un trionfo di bellezza e seduzione” è stata una delle retrospettive italiane più importanti dedicate all’artista ceco, figura chiave dell'Art Nouveau. Mucha ha rivoluzionato l’immaginario visivo della Belle Époque, trasformando la figura femminile in simbolo universale di grazia, eleganza e seduzione.

L’esposizione ha riunito oltre 150 opere di grande valore, tra cui manifesti iconici, pannelli decorativi, illustrazioni e materiali d’epoca.

La mostra ha proposto un ponte ideale tra il Rinascimento e l’Art Nouveau, con il prestito eccezionale della «Venere» di Botticelli. Questo capolavoro ha rappresentato il cuore simbolico dell’esposizione, offrendo al pubblico romano l’opportunità rara di ammirare un’opera celebre dell’arte italiana in un contesto inedito.

L’allestimento si è distinto per il suo carattere immersivo e sensoriale, utilizzando luci, cromie e musiche per accompagnare i visitatori in un viaggio nel tempo. L’esposizione ha restituito il contesto culturale in cui Mucha operò, mostrando come il suo linguaggio decorativo – caratterizzato da linee sinuose, elementi naturali e figure femminili – continui ancora oggi a influenzare grafica, design e moda.

Il pubblico è stato ampio e variegato: circa il 30% dei visitatori è giunto dall’estero, confermando Roma come una meta culturale internazionale. I gruppi organizzati e le scuole hanno rappresentato circa il 25% delle presenze, mentre le visite guidate hanno coinvolto oltre il 35% dei visitatori, evidenziando un forte interesse a comprendere la storia e il linguaggio dell’Art Nouveau.

Palazzo Bonaparte, sede della mostra prodotta e organizzata da Arthemisia, si riconferma un luogo d’elezione per grandi esposizioni. La sede si prepara già ad ospitare nuove importanti rassegne.

Il contesto della mostra e la struttura espositiva

L’esposizione è stata una retrospettiva ampia e immersiva dedicata al lavoro di Mucha, proposta all’interno di sale sensorialmente coinvolgenti.

L’allestimento ha messo in dialogo l’estetica dell’Art Nouveau con riferimenti storici e artistici antecedenti, come il Rinascimento. Oltre 150 opere – manifesti iconici, pannelli decorativi, illustrazioni e materiali d’epoca – hanno offerto una panoramica organica sull’universo visivo di Mucha. Il prestito della «Venere» di Botticelli ha creato un collegamento intenso tra epoche lontane e complementari.

La mostra si è chiusa con un bilancio di “oltre 180.000 visitatori”. La produzione è stata di Arthemisia, in collaborazione con la Mucha Foundation e i Musei Reali di Torino. La curatela è stata affidata a Elizabeth Brooke e Annamaria Bava, con la direzione scientifica di Francesca Villanti.

La presidente di Arthemisia, Iole Siena, ha espresso ammirazione per il dato di affluenza: “Non ci aspettavamo un numero così importante di visitatori – perché di solito le mostre di Mucha nel mondo, pur molto amate dal pubblico, si attestano intorno ai 100.000 visitatori.” Questo dato conferma la portata eccezionale del risultato raggiunto a Roma.

L’artista e il contesto curatoriale

Alphonse Mucha (1860‑1939), d’origine ceca ma attivo a Parigi, è considerato il padre dell’Art Nouveau. La sua produzione, vasta e multiforme, include manifesti per Sarah Bernhardt (come Gismonda), la serie The Stars (1902), le Pietre Preziose (1900) e gli studi sull’Epopea Slava. Mucha si dedicò anche a pittura, design, scenografia, gioielli e illustrazione.

La mostra romana, grazie alla collaborazione con la Mucha Foundation e i Musei Reali di Torino, ha esposto capolavori e materiali d’epoca in un allestimento che ha restituito lo spessore visivo, simbolico e temporale dell’artista. Il confronto interdisciplinare tra arte, design, moda e grafica è stato centrale nell’esposizione. Attraverso la dimensione immersiva e il dialogo stilistico con il Rinascimento, il percorso ha sottolineato il patrimonio duraturo dell’estetica di Mucha nel design contemporaneo e nella grafica moderna.