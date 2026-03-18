Il Musée d'Orsay di Parigi celebra il suo quarantesimo anniversario nel 2026 con un evento culturale di grande risonanza: due importanti mostre dedicate a Pierre-Auguste Renoir, figura emblematica dell'impressionismo. Queste esposizioni, annunciate come fulcro delle celebrazioni museali, intendono valorizzare il contributo di Renoir all'arte europea tra Ottocento e primo Novecento, offrendo al pubblico una visione approfondita della sua produzione.

La prima esposizione, intitolata «Renoir et l'amour», aprirà le sue porte dal 17 marzo al 19 luglio 2026.

Sarà interamente incentrata sul tema dell'amore, un motivo ricorrente nelle opere del pittore tra gli anni Sessanta e Ottanta dell'Ottocento. I visitatori potranno ammirare lavori emblematici in cui l'artista ha saputo immortalare le relazioni umane e le interazioni sociali in svariati contesti: dai giardini ai balli popolari, dalle guinguette alle passeggiate all'aria aperta. Ogni scena è caratterizzata dall'uso magistrale della luce e dei colori, tratti distintivi dello stile di Renoir, che infondono nelle tele una palpabile «gioia di vivere» e una visione ottimista dell'esistenza. Renoir, infatti, trasforma la semplicità delle scene quotidiane in una poesia che celebra la vitalità umana.

In parallelo, dal 17 marzo al 5 luglio 2026, il museo presenterà «Renoir dessinateur», una mostra dedicata agli studi su carta dell'artista.

Questa sezione espositiva includerà disegni, acquerelli, pastelli e schizzi, aspetti meno noti al grande pubblico. L'obiettivo è offrire una nuova prospettiva sullo sviluppo stilistico di Renoir, rivelando le fasi di creazione e gli approcci tecnici che hanno preceduto i suoi celebri capolavori pittorici. L'esposizione mira a evidenziare l'importanza dell'opera grafica come parte integrante del suo percorso artistico.

Il Musée d'Orsay e la sua collezione impressionista

Inaugurato nel 1986 nell'edificio dell'ex stazione ferroviaria Gare d'Orsay, il Musée d'Orsay si è rapidamente affermato come punto di riferimento internazionale per l'arte del XIX secolo. La sua collezione permanente vanta la più vasta raccolta mondiale di opere impressioniste e postimpressioniste, con capolavori di artisti del calibro di Monet, Manet, Degas, Cézanne, Gauguin e Van Gogh, oltre a numerosi lavori dello stesso Renoir.

Il museo non si limita a dipinti e sculture, ma conserva anche importanti testimonianze di arti decorative, fotografie e architettura ottocentesca, proponendo un percorso che illustra la trasformazione sociale e artistica tra il 1848 e il 1914. Nel corso degli anni, il Musée d'Orsay si è distinto per le sue esposizioni temporanee di grande richiamo e per l'attività di valorizzazione dei principali protagonisti dell'arte moderna europea.

Renoir: tra pittura e grafica, un maestro in luce

Pierre-Auguste Renoir, nato a Limoges nel 1841 e protagonista della scena parigina fino alla sua morte nel 1919, è universalmente riconosciuto per la sua capacità di infondere nei dipinti una palpabile gioia di vivere e per l'attenta osservazione della realtà sociale emergente nella Francia della sua epoca.

Tra le opere più celebri ospitate al Musée d'Orsay spiccano «Bal au moulin de la Galette» e «Jeunes filles au piano».

Accanto a questi dipinti iconici, le mostre in programma proporranno anche le sue raffinate composizioni su carta, alcune delle quali raramente esposte, offrendo al pubblico una visione più completa e sfaccettata della sua ricerca artistica. Le due esposizioni si inseriscono in un ricco programma di iniziative che il museo parigino dedica nel 2026 alla sua storia e al ruolo centrale che ha avuto nell'affermare la fortuna dell'impressionismo presso il grande pubblico internazionale.