Il Museo del Novecento di Milano ha presentato un progetto innovativo volto a rendere la sua collezione permanente più accessibile. Dal 5 marzo 2026, sei contributi video in Lingua dei Segni Italiana (LIS), realizzati in collaborazione con Ad Artem, arricchiranno la fruizione del patrimonio artistico. Questi video, consultabili direttamente tramite la webapp del museo, narrano sei capolavori selezionati: Forme uniche della continuità nello spazio ed Elasticità di Umberto Boccioni, Femme nue di Pablo Picasso, Struttura al neon di Lucio Fontana, Merda d’artista di Piero Manzoni e Lullaby di Maurizio Cattelan.

La scelta mira a coprire l'intero percorso espositivo del museo, dal Futurismo fino all'inizio degli anni Novanta.

“Il progetto dei nuovi video in Lis rappresenta un passo molto importante nel percorso che il Museo del Novecento sta portando avanti per rendere la cultura sempre più accessibile e inclusiva. Garantire a tutte e tutti la possibilità di fruire del patrimonio artistico della città, indipendentemente dalle proprie condizioni, è una responsabilità fondamentale per le istituzioni culturali”, ha dichiarato Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano. Parallelamente, da marzo a giugno 2026, il museo ripropone le iniziative “Arte con‑tatto” e visite guidate gratuite in LIS, rivolte a persone con disabilità visive e uditive, ma aperte a tutti i visitatori di ogni età.

Accessibilità e inclusione al Museo del Novecento

Il progetto introduce sei video in Lingua dei Segni Italiana, pensati per integrarsi nella webapp del Museo del Novecento. Questa modalità offre un accesso più consapevole e autonomo alla collezione permanente, superando barriere che tradizionalmente limitano la fruizione per persone con disabilità uditive. Attraverso la narrazione visiva delle opere più emblematiche, l'iniziativa arricchisce l’esperienza digitale del museo e promuove uno strumento di inclusione stabile e innovativo.

L’iniziativa si inserisce in una strategia di accessibilità più ampia: il Museo del Novecento propone, da marzo fino a giugno 2026, visite guidate gratuite in LIS e il percorso “Arte con‑tatto” rivolto anche a persone con disabilità visive, ma disponibile a tutti.

Le visite in lingua dei segni e i percorsi tattili si aggiungono ai video, rafforzando l’impegno del museo nel rendere l’arte fruibile in forme diversificate.

Il patrimonio artistico del Museo del Novecento

Il Museo del Novecento, situato nel Palazzo dell’Arengario in piazza del Duomo a Milano, ospita un percorso espositivo di oltre 300 opere che spaziano dal Futurismo all’Arte Povera, includendo pezzi di artisti come De Chirico, Modigliani, Morandi, Fontana, Pistoletto e Schifano.

La scultura Forme uniche della continuità nello spazio di Umberto Boccioni, uno dei simboli del Futurismo, è rappresentata al museo da una delle versioni in bronzo prodotte postume, dato che l'opera originale fu realizzata in gesso.

Questa presenza testimonia il valore storico e artistico della collezione.

Il patrimonio del museo si arricchisce ulteriormente con le opere della Collezione Mattioli, una raccolta nota di capolavori del Futurismo e della Metafisica. Trasferita al Museo del Novecento nel 2022 tramite un prestito a lungo termine, questa collezione consolida il profilo dell’istituzione come uno dei centri principali per l’arte moderna milanese.