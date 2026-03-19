È stato ufficialmente lanciato il bando per Music@Mens 2026, l'atteso concorso dedicato a brani musicali inediti che si propongono di esplorare e affrontare le delicate e cruciali tematiche della salute mentale, dell’inclusione sociale e del superamento del pregiudizio. Questa significativa iniziativa offre a musicisti e autori, sia emergenti che consolidati, un’importante piattaforma per esprimere la propria creatività e contribuire attivamente a una causa di profonda rilevanza sociale. La partecipazione al concorso è completamente gratuita, garantendo l'accessibilità a tutti gli interessati, e le candidature resteranno aperte fino al 31 luglio 2026.

È un invito aperto a presentare composizioni originali che possano ispirare e far riflettere.

La musica come potente veicolo di consapevolezza e inclusione

Music@Mens 2026 si inserisce nel più ampio e consolidato contesto della V Edizione del prestigioso ‘Festival della salute mentale Ro.mens per l’inclusione sociale contro il pregiudizio’. Questo evento di grande impatto è frutto di una sinergica collaborazione tra il Dipartimento di Salute mentale Asl Roma 2 e l’Assessorato alle Politiche sociali e alla Salute di Roma Capitale, enti che da anni si impegnano con dedizione nella promozione del benessere psichico e dell’integrazione sociale. Nelle sue edizioni precedenti, il Festival ha già ottenuto il significativo patrocinio della Rai, a testimonianza del suo riconosciuto valore e della sua crescente risonanza pubblica e mediatica.

L’obiettivo primario del concorso è stimolare una profonda riflessione e un dialogo costruttivo su argomenti che, pur essendo fondamentali, vengono ancora troppo spesso trascurati o, peggio, stigmatizzati. La musica, con la sua forza universale e la sua capacità di toccare le corde più intime, viene impiegata come veicolo privilegiato per la comunicazione e la sensibilizzazione, abbattendo barriere e promuovendo la comprensione.

Il regolamento dettagliato del concorso e tutti i moduli necessari per la partecipazione sono facilmente accessibili online, dove è possibile scaricarli e consultare ogni informazione utile per la corretta presentazione della propria candidatura. Inoltre, sulla stessa piattaforma dedicata, gli aspiranti partecipanti e gli appassionati di musica possono ascoltare i brani che hanno trionfato nelle edizioni precedenti, offrendo un’importante fonte di ispirazione e un’idea chiara della qualità artistica e del messaggio ricercato.

La partecipazione è caldamente incoraggiata per tutti coloro che desiderano mettere a disposizione la propria arte, la propria sensibilità e il proprio impegno per una causa sociale di così grande e vitale importanza, contribuendo a diffondere messaggi positivi e di speranza.

Eventi conclusivi e la prestigiosa cerimonia di premiazione

Il percorso di Music@Mens 2026 culminerà con una serie di eventi di grande risonanza e significato. I finalisti selezionati avranno l’emozionante e unica opportunità di esibirsi dal vivo, anche con l’ausilio di basi musicali professionali, nella serata di lunedì 5 ottobre 2026. Questa attesa esibizione si terrà presso il suggestivo e rinomato Teatro Tor Bella Monaca, un palcoscenico di rilievo per la musica e la cultura romana.

Durante la stessa serata, una giuria qualificata e composta da esperti del settore definirà la classifica finale e proclamerà ufficialmente i tre vincitori assoluti del concorso, riconoscendo pubblicamente il loro talento artistico e l'efficacia del loro messaggio.

La solenne e prestigiosa cerimonia di premiazione si svolgerà in una data altamente simbolica e significativa: sabato 10 ottobre 2026, in concomitanza con la Giornata mondiale della salute mentale, un appuntamento globale per la consapevolezza. L’evento avrà luogo nella storica e prestigiosa Sala della Protomoteca del Campidoglio, cornice istituzionale di grande rilievo e bellezza, e vedrà la presenza prevista del Sindaco di Roma, a sottolineare l'importanza dell'iniziativa per la città.

Ai primi tre classificati verranno consegnate delle targhe commemorative, un riconoscimento tangibile non solo del loro indubbio merito artistico e della loro originalità, ma anche del loro prezioso contributo alla promozione di una cultura dell’inclusione e alla lotta contro lo stigma che, purtroppo, ancora circonda la salute mentale. L’intera iniziativa sottolinea con forza il ruolo fondamentale che la musica, in quanto linguaggio universale, può e deve giocare nel costruire una società più aperta, empatica e consapevole, dove il benessere mentale sia una priorità per tutti.