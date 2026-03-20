La terza edizione di Musica in Corsia riporta le note come cura nelle strutture ospedaliere della Lombardia. Il progetto, promosso dalla Fondazione Antonio Carlo Monzino e sostenuto dalla Fondazione Banco Popolare di Milano, unisce studenti, pazienti, familiari e operatori sanitari, offrendo momenti musicali dal vivo. L'iniziativa si fonda sulla convinzione che la musica sia un linguaggio universale, capace di alleviare la sofferenza, ridurre stress e ansia, e restituire umanità anche nei contesti più fragili.

Musica in Corsia persegue un duplice scopo: offrire sollievo e vicinanza emotiva a pazienti, operatori e visitatori; e proporre ai giovani musicisti un'esperienza formativa di alto valore umano, mettendoli in relazione diretta con la fragilità e la responsabilità sociale della musica.

Successo e crescita del progetto musicale in ospedale

La seconda edizione, svoltasi tra gennaio e aprile 2025, ha realizzato 18 appuntamenti in 14 strutture lombarde, coinvolgendo oltre 700 persone. Forte di questi risultati, la terza edizione (anno scolastico 2025-2026) si espande con 23 appuntamenti in 20 strutture ospedaliere della Regione Lombardia. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, rafforza il legame con l'istruzione.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 24 marzo all’Ospedale San Carlo Borromeo di Milano, con protagonisti gli studenti del Liceo Musicale “C. Tenca” e dell’Istituto Comprensivo “Luciano Manara”. Il percorso di questa edizione si concluderà il 12 maggio all’Irccs di Pavia, che ospiterà la giornata finale della rassegna.

Musica e didattica nei reparti pediatrici

La formula delle lezioni-concerto si estende anche ai reparti di Pediatria, in collaborazione con le sezioni di Scuola in ospedale. Il 25 febbraio, all’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù, sette musicisti, una cantante e una ballerina del Liceo Musicale Giuditta Pasta di Como hanno eseguito un repertorio da Vivaldi a Rossini, includendo brani come “The Pink Panther”. Un ulteriore appuntamento è previsto il 10 marzo nel reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Anna, a San Fermo della Battaglia. Entrambi i reparti sono sedi di sezioni di Scuola in ospedale, evidenziando l'importanza della continuità educativa e del benessere emotivo dei bambini.

Il direttore artistico del progetto, maestro Ciro Fiorentino, ha sottolineato l'obiettivo: “Attraverso la presentazione e l’esecuzione di brani musicali [...] vogliamo offrire un momento di condivisione delle aspirazioni e delle gioie, della necessità di conforto e di vicinanza in momenti di difficoltà e di fatica di ciascuno”.

La rete di supporto e il valore di Musica in Corsia

L'iniziativa coinvolge una vasta rete di istituzioni, tra cui il Liceo Musicale e Coreutico Giuditta Pasta di Como. Fondato nel 2015, questo liceo paritario unisce formazione musicale e coreutica, rappresentando un unicum a livello nazionale e internazionale. La sua partecipazione arricchisce l'offerta culturale del progetto.

Le attività di Scuola in ospedale sono coordinate da istituti comprensivi come Cantù 2 di Cantù e Como Rebbio di Como, che garantiscono la presenza di insegnanti e la continuità didattica per 22 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.30. Grazie all’impegno dei partner istituzionali e alla positiva risposta del pubblico, Musica in Corsia si conferma un'esperienza di grande valore civile e culturale, rafforzando il legame tra scuola, musica, cura e comunità, e portando un messaggio di speranza e bellezza nei luoghi di cura.