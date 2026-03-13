La nuova stagione televisiva 2025-2026 si preannuncia ricca di appuntamenti musicali, con Rai e Mediaset che scelgono di puntare su format storici e nuove declinazioni di programmi di successo. Tra le principali novità spicca il ritorno di ‘Canzonissima’, che sarà trasmesso su Rai1 e andrà in onda il sabato, in diretta concorrenza con il Serale di ‘Amici’ su Canale 5. Anche ‘Super Karaoke’ torna in una veste rinnovata, affidato alla conduzione di Michelle Hunziker.

Nuovi format e spin-off musicali

Oltre ai revival, la tendenza musicale si conferma con la presenza di numerosi spin-off.

Il festival di Sanremo, che ha saputo rinnovarsi attirando anche un pubblico giovane, propone lo spin-off ‘Sanremo Top’, che prolunga l’attenzione sulla kermesse per altri due sabati. Paolo Bonolis porta la musica live in prima serata su Canale 5 con ‘Taratata’. Su Rai1, ‘The Voice’ si articola in quattro versioni, mentre su Canale 5 ‘Io Canto’ si arricchisce di varianti come ‘Io canto Generation’, ‘Io canto Family’ e ‘Io canto Senior’. Anche ‘Tale e Quale Show’ ha dato vita allo spin-off ‘Tali e Quali’.

Concerti, biopic e motivazioni del trend

La programmazione musicale si estende anche agli show estivi e ai concerti trasmessi in TV, come i ‘Music Awards’ dall’Arena di Verona e ‘Battiti Live’ su Italia 1, oltre alle riprese di eventi con artisti come Gigi D’Alessio, Alessandra Amoroso e Il Volo.

La fiction segue la stessa tendenza, con biopic dedicati a grandi cantautori italiani. La musica si adatta bene alla fruizione lineare e rappresenta un contenuto appetibile sia per il pubblico sia per gli investitori pubblicitari, grazie alla capacità di raggiungere target diversi, inclusi i più giovani. La scelta di puntare su programmi musicali risponde anche a esigenze economiche e creative, sfruttando repertori già esistenti e concentrando la scrittura sulla confezione del format.

Il ruolo della musica nella cultura televisiva italiana

La centralità della musica nei palinsesti riflette il legame profondo tra cultura italiana e intrattenimento canoro. La presenza di numerosi programmi musicali, sia in versione classica sia rinnovata, testimonia una strategia che mira a coinvolgere pubblici diversi e a rispondere alle nuove abitudini di consumo, tra lineare e on demand. Il fenomeno sembra anche una reazione al periodo di restrizioni dovute alla pandemia, con una rinnovata voglia di partecipazione e spettacolo dal vivo.