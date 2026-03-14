Sono iniziati a Macerata i lavori per la 37ª edizione di Musicultura, uno dei festival musicali più longevi e significativi d’Italia dedicati alla canzone popolare e d’autore. Dal 2005 la manifestazione trova casa in città, diventando un’attrattiva consolidata per musicisti e pubblico. Il 12 marzo, al Teatro Lauro Rossi, si è aperta la serie di Audizioni Live: sessanta artisti, scelti tra 1.328 candidature (un record assoluto per la kermesse), si esibiranno ogni sera fino al 21 marzo, con ingresso gratuito su prenotazione.

Durante la prima serata, sei dei sessanta artisti selezionati si sono alternati sul palco, rappresentando diverse tendenze generazionali e stilistiche del panorama musicale indipendente italiano: dal cantautorato acustico al punk, dal grunge all’elettronica, con influenze indie-rock.

Il premio del pubblico Banca Macerata è stato assegnato a Mezzanera, cantautrice italo-ghanese nota per la fusione di soul, urban e cantautorato nei suoi brani, che ha convinto con le canzoni "Anna" e "Piume".

Un festival in crescita: numeri, presenze e percorso dei finalisti

Le audizioni live, che vedono la partecipazione di nove band e cinquantuno solisti (per un totale di circa 300 musicisti provenienti da tutta Italia, inclusi sei marchigiani), serviranno a individuare sedici finalisti. Questi saranno poi protagonisti di due spettacoli live presso il Teatro Persiani di Recanati, e le loro canzoni saranno incluse in una compilation diffusa da Rai Radio 1, emittente ufficiale della manifestazione.

Tra i finalisti, il Comitato Artistico di Garanzia, composto da alcuni dei maggiori cantautori italiani, designerà otto vincitori. Questi otto artisti si esibiranno il 19 e 20 giugno all’Arena Sferisterio di Macerata, contendendosi il premio finale di 20 mila euro e altri riconoscimenti. Il direttore artistico Ezio Nannipieri ha sottolineato come il festival quest’anno presenti una parità di partecipanti uomini e donne, osservando che “le oltre 1.300 domande dimostrano la vitalità di Musicultura, vetrina innovativa e indipendente per il cantautorato, libera da filtri del mercato discografico”.

Il ruolo istituzionale e territoriale di Musicultura

La serata inaugurale ha visto la partecipazione delle principali istituzioni locali.

La sottosegretaria regionale Silvia Luconi ha rimarcato l’unicità della regione: “Attraversando le Marche, gli artisti scoprono una terra che parla attraverso la sua storia, poesia e paesaggi, un insieme armonioso che rende la regione unica”. La vicepresidente di Banca Macerata, Michela Sopranzi, ha aggiunto: “Musicultura conferma la sua eccellenza: è un luogo di espressione per i giovani artisti e un progetto culturale da tutelare e valorizzare”.

Durante la presentazione, è stato annunciato il rinnovo triennale della convenzione tra Comune e Festival, con fondi garantiti anche dalla Regione Marche. L’assessore Riccardo Sacchi ha sottolineato il lavoro coordinato dei presidi culturali locali, dalle università all’Accademia di Belle Arti.

Il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha aggiunto che Musicultura “è una delle realtà culturali più importanti a livello nazionale e un patrimonio prezioso da far crescere, capace di promuovere il territorio e creare valore in termini economici e d’immagine”.

Musicultura ha rafforzato nel tempo il suo ruolo di piattaforma per espressioni artistiche innovative, orientate alla ricerca di una voce personale. Anche in questa edizione si percepisce, nelle composizioni dei partecipanti, il desiderio di affrontare le sfide della contemporaneità attraverso la musica, condividendo esperienze all’interno di nuove “comunità artistiche”. La kermesse proseguirà con le selezioni serali fino al 21 marzo, confermandosi punto di riferimento per l’emergente panorama cantautorale nazionale.