Si sono concluse il 21 marzo le audizioni live dell'edizione 2026 di Musicultura, il festival della canzone popolare e d'autore italiana che si svolge annualmente a Macerata. Le selezioni dal vivo, durate dieci serate, hanno permesso a 60 artisti di esibirsi sul palco, supportati da oltre 300 musicisti provenienti da tutta Italia. Questa fase rappresenta un momento centrale nel percorso della XXXVII edizione, confermandosi appuntamento di riferimento per giovani interpreti e autori emergenti.

Le audizioni si sono svolte al Teatro Lauro Rossi di Macerata, un luogo storico che sin dalla sua fondazione ospita manifestazioni culturali di rilievo.

Il direttore artistico Ezio Nannipieri ha sottolineato che “il livello musicale generale è stato altissimo” e che “Musicultura è un festival necessario per chi fa sul serio nella musica, costruendo nel tempo qualità, identità e credibilità”. Al termine delle dieci serate, l'entusiasmo è stato palpabile tra spettatori e addetti ai lavori coinvolti nel processo selettivo.

Musicultura: una piattaforma per la canzone d’autore

Musicultura, oltre che una competizione, rappresenta da oltre trent’anni un motore di promozione per la nuova canzone italiana. Ogni edizione richiama realtà artistiche da tutta la penisola, offrendo un’opportunità concreta a cantautori e gruppi emergenti di essere ascoltati da un pubblico qualificato e da una giuria di esperti e artisti affermati.

La fase delle audizioni dal vivo, ospitata al Teatro Lauro Rossi, permette non solo di esprimere il proprio talento ma anche di confrontarsi con colleghi provenienti da contesti musicali e geografici diversi.

L’organizzazione dedica grande attenzione sia all’aspetto artistico sia a quello logistico, coinvolgendo band e solisti in un percorso trasparente e articolato. Negli anni, Musicultura ha consolidato la propria reputazione come laboratorio di eccellenza, spesso anticipando tendenze e valorizzando autori poi diventati punti di riferimento della musica italiana.

Il Teatro Lauro Rossi e la tradizione musicale di Macerata

Il Teatro Lauro Rossi, sede principale delle audizioni Musicultura, è uno degli edifici storici più importanti della città di Macerata.

Costruito alla fine del Settecento, il teatro si distingue per le sue eleganti caratteristiche architettoniche e per l’ottima acustica, che ne fanno una cornice ideale per eventi legati alla musica e allo spettacolo. Nel tempo, questa sede ha ospitato non solo festival e concorsi, ma anche spettacoli di prosa, concerti e rappresentazioni liriche che contribuiscono a rafforzare il ruolo centrale di Macerata nell’ambito culturale nazionale.

Musicultura rappresenta oggi uno dei principali appuntamenti musicali ospitati in città, rafforzando l’identità culturale di Macerata. Questa identità è sostenuta anche dalla presenza di altre istituzioni, come l’Arena Sferisterio, celebre per la sua stagione lirica. L’attenzione alla canzone d’autore, all’innovazione e al dialogo tra le arti rende Macerata un punto di riferimento nel panorama degli eventi culturali italiani.