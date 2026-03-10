Macerata si prepara ad accogliere la trentasettesima edizione di Musicultura, l'appuntamento di riferimento per la canzone d’autore italiana. Le audizioni live, che segnano l'avvio ufficiale della manifestazione, hanno preso il via il 9 marzo presso il prestigioso Teatro Lauro Rossi. Sul palco si sono alternati cinquantatré artisti, selezionati tra oltre mille candidature provenienti da ogni angolo d’Italia. Le esibizioni continueranno nei fine settimana di marzo, offrendo ai partecipanti un'opportunità unica per presentare la propria musica dal vivo, davanti a un pubblico attento e a una giuria di esperti del settore.

Musicultura conferma il suo impegno nella valorizzazione della qualità artistica e nella diversità dei generi. Ogni artista selezionato ha la possibilità di proporre le proprie composizioni nell'ambiente storico del teatro maceratese, di fronte a un pubblico che si preannuncia numeroso. Le audizioni sono aperte a tutti, con ingresso libero, permettendo agli spettatori di partecipare attivamente al processo di selezione. Questa iniziativa rappresenta un trampolino di lancio fondamentale per i giovani talenti italiani, favorendo la loro visibilità. Gli organizzatori sottolineano come Musicultura rimanga fedele al suo spirito originario di laboratorio creativo, dedicato alla scoperta e alla promozione di autori e interpreti dalla voce autentica.

Il ruolo di Musicultura per la canzone d’autore

Nata a Recanati e trasferitasi a Macerata nel 1990, Musicultura si è affermata come uno dei Festival della Canzone Popolare e d’Autore più significativi in Italia. L'evento si distingue per essere uno spazio aperto all'incontro tra nuovi talenti e artisti già affermati, con una forte enfasi sui contenuti originali e sulla scrittura musicale. Ogni anno, la manifestazione seleziona autori e interpreti promettenti, contribuendo attivamente alla crescita della scena musicale nazionale. Le audizioni rappresentano un momento cruciale di confronto diretto tra gli artisti e il pubblico, un elemento che definisce profondamente l'identità del festival.

Il Teatro Lauro Rossi, sede storica delle audizioni, offre un palcoscenico ideale per mettere in risalto le diverse sensibilità e gli stili degli artisti in concorso.

La giuria, composta da professionisti della musica, giornalisti e rappresentanti delle istituzioni, valuta le esibizioni con l'obiettivo di cogliere le sfumature di autenticità e innovazione che caratterizzano il concorso. I vincitori delle audizioni accederanno alle fasi successive del percorso di Musicultura, culminando negli spettacoli allo Sferisterio e nelle opportunità di produzione discografica e promozionale.

Macerata e il Teatro Lauro Rossi: un contesto culturale d’eccellenza

Oggi, Macerata si conferma come uno dei poli culturali delle Marche, con una ricca tradizione artistica che abbraccia musica, spettacolo e arti visive. Il Teatro Lauro Rossi, inaugurato nel 1774 su progetto di Antonio Bibiena, sorge nel cuore storico della città.

Conserva intatte le sue raffinate caratteristiche architettoniche, rappresentando uno degli esempi più eleganti di teatro all’italiana. Il teatro, oggetto di interventi di ristrutturazione e valorizzazione nel corso dei decenni, ospita regolarmente eventi di lirica, prosa e musica contemporanea.

Nel corso degli anni, Musicultura ha contribuito a rafforzare il legame tra il tessuto sociale cittadino e le espressioni musicali contemporanee. L'evento promuove la conoscenza di nuovi autori e facilita incontri con figure di spicco della cultura italiana. Il coinvolgimento diretto del pubblico nelle audizioni rende Musicultura uno degli eventi più partecipati e sentiti della città, consolidando il ruolo di Macerata come scenario di riferimento per la musica d’autore e per la crescita di giovani carriere artistiche.