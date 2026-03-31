Il Museo Nazionale del Cinema di Torino dedica a Orson Welles la mostra “My Name is Orson Welles”, aperta dal primo aprile al cinque ottobre. L'esposizione svela i “mille volti” di questo artista poliedrico: regista, attore, autore, illusionista, narratore radiofonico e sperimentatore del linguaggio visivo e sonoro. Concepita dalla Cinémathèque française e curata da Frédéric Bonnaud, la mostra offre un viaggio immersivo con oltre quattrocento pezzi. Questi materiali, provenienti da collezioni pubbliche, private e dal Fondo Orson Welles del museo, includono fotografie, documenti, disegni, manifesti, installazioni e contenuti audiovisivi, alcuni inediti.

L'allestimento si snoda lungo la rampa elicoidale dell’Aula del Tempio, nella Mole Antonelliana.

Un focus particolare è sul legame tra il cinema di Welles e la sua profonda passione per la magia. Il regista concepiva il cinema come “un dispositivo capace di trasformare la realtà e sorprendere lo spettatore, in un gioco continuo tra finzione e verità”.

Carlo Chatrian, direttore del museo, ha dichiarato che la mostra offre “un ritratto completo e articolato di Orson Welles, offrendo al pubblico l’occasione di riscoprire un protagonista assoluto del Novecento e di entrare nel cuore del suo universo artistico”. Il presidente Enzo Ghigo ha evidenziato il “sodalizio con la Cinémathèque française”, già consolidato da collaborazioni precedenti, come quella su James Cameron.

Frédéric Bonnaud, direttore della Cinémathèque française, ha commentato: “La mostra ’My Name is Orson Welles’ trova nell’Aula del Tempio della Mole Antonelliana una cornice perfetta, all’altezza della grandezza del personaggio. Orson Welles è lui stesso piena incarnazione del cinema e gli sarebbe fatto molto piacere occupare gli spazi del Museo Nazionale del Cinema di uno dei suoi paesi d’adozione, l’Italia”.

Il Museo Nazionale del Cinema

Il Museo ha sede nella Mole Antonelliana, simbolo architettonico e culturale di Torino. Inaugurato il 19 luglio 2000 nella sua attuale configurazione, l'allestimento a spirale fonde storia e spettacolarizzazione del cinema, con scenografie e giochi di luce ideati dallo scenografo François Confino.

L'Aula del Tempio, cuore del museo e sede della mostra, integra collezioni storiche e architettura, rendendo gli eventi suggestivi, anche grazie all'ascensore panoramico che raggiunge la cupola.

Il Museo nacque nel giugno 1941, da un progetto della storica Maria Adriana Prolo, che raccolse documenti e cimeli del cinema italiano. Dal 2000, l'attività si svolge nella Mole Antonelliana, dopo il restauro curato dall'architetto Gianfranco Gritella e l'allestimento di Confino, consolidando il dialogo tra Torino, cinema e architettura.

La vasta collezione del museo si estende su circa 3200 metri quadrati distribuiti su cinque livelli espositivi. Comprende oltre ventimila apparecchi, ottantamila documenti fotografici, trecentomila manifesti, dodicimila film e ventiseimila volumi, testimoniando la ricchezza del patrimonio cinematografico conservato.

Rilevanza e Collaborazioni Internazionali

La mostra su Welles si inserisce nel dinamico programma del Museo, che nel 2024 ha registrato oltre 818.000 visitatori, confermando la sua notevole attrattività a livello internazionale.

Le consolidate relazioni culturali e le collaborazioni con istituzioni come la Cinémathèque française si concretizzano in progetti espositivi di rilievo, come questa mostra e quelle precedenti dedicate a James Cameron. Questo dialogo continuo arricchisce il panorama culturale cittadino e rafforza il profilo globale dell'istituzione.