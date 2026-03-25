La regista tunisina Nadia Melliti ha trionfato nel panorama cinematografico, conquistando il César come rivelazione femminile per il suo primo lungometraggio, "La più piccola". La cerimonia di premiazione si è svolta il 25 febbraio 2026 a Parigi. L'opera, una profonda storia di formazione ispirata alle esperienze personali della regista, si propone di abbattere le frontiere culturali e sociali che dividono il nord e il sud del Mediterraneo. Già vincitore di importanti riconoscimenti internazionali, il film è stato presentato in prima assoluta nella primavera del 2026, affermandosi come un'importante voce nel cinema contemporaneo.

Come sottolineato dalla stessa Melliti, «il cinema può essere uno strumento contro le barriere, per parlare a tutti e di tutti». La pellicola narra la complessa vicenda di una giovane donna, la più piccola della sua famiglia, che si trova a confrontarsi con le rigide regole familiari e le aspettative della società della diaspora tunisina in Francia. Ambientato tra la Francia e la Tunisia, il film esplora con sensibilità le difficoltà e la resilienza di chi cerca la propria identità tra due mondi distinti. Realizzato grazie a una coproduzione franco-tunisina, "La più piccola" offre una narrazione intima ma al contempo universale, pensata per un vasto pubblico nei festival e nelle sale cinematografiche di Europa e Nord Africa.

Il César: un trampolino per il cinema tunisino

La prestigiosa vittoria del César come miglior rivelazione femminile segna un momento di svolta per Nadia Melliti e per l'intero cinema tunisino, che ha visto negli ultimi anni una crescente affermazione nel circuito dei principali festival europei. La regista ha dichiarato che «questo premio testimonia la possibilità per chi proviene da contesti complessi di farsi ascoltare e accogliere con la propria voce», evidenziando il valore inclusivo del riconoscimento.

Melliti ha dedicato il significativo riconoscimento sia alla sua terra d'origine, la Tunisia, sia alla Francia, paese in cui ha vissuto e si è formata. Ha voluto così sottolineare il profondo valore delle contaminazioni culturali e dell'ibridazione tra lingue e tradizioni, temi centrali nel suo lavoro.

L'accoglienza riservata a "La più piccola" è stata eccezionalmente calorosa, sia in Tunisia sia all'interno delle comunità della diaspora, che hanno trovato nella narrazione del film un'autentica risonanza con le proprie esperienze.

Nadia Melliti: un percorso tra biografia e impatto culturale

Nata a Tunisi, Nadia Melliti ha compiuto il suo percorso formativo tra la Tunisia e la Francia. Il successo di "La più piccola" si inserisce pienamente nel dinamico percorso di crescita del cinema tunisino contemporaneo, da anni impegnato a esplorare le complessità dell'identità nei paesi del Mediterraneo. La sua opera affronta con acume tematiche cruciali come l'integrazione, il legame familiare, il senso di appartenenza e quello di esclusione, facendosi portavoce delle istanze di una nuova generazione di artisti.

Il prestigioso César si aggiunge a una serie di altri riconoscimenti già ottenuti dal film in importanti festival dedicati al nuovo cinema africano ed europeo. Nadia Melliti è ora unanimemente considerata una delle voci emergenti più promettenti del panorama cinematografico, capace di innovare non solo il racconto tunisino ma anche quello europeo. La sua visione favorisce un dialogo interculturale profondo, basato su storie personali che si snodano tra le due sponde del Mediterraneo. Il successo di Melliti dimostra in modo eloquente come il cinema possa agire da potente testimone e motore di cambiamento sociale e culturale per le nuove generazioni.