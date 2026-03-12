Al Palazzo Ricca, sede della Fondazione Banco di Napoli, sarà inaugurata il 20 marzo 2026, alle ore 17.30, la mostra “Mondi in movimento. Pinocchio incontra Pulcinella”, in programma fino al 20 giugno. L’esposizione riunisce ottanta opere dell’artista Antonio Nocera, molte provenienti da collezioni private, e propone un percorso sviluppato attraverso dipinti, sculture, disegni e installazioni. Queste opere mettono in relazione due figure simboliche dell’immaginario italiano: Pinocchio e Pulcinella, interpretati come archetipi capaci di attraversare tempo, linguaggi e sensibilità diverse.

Il progetto espositivo, ideato dalla Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A. e dall’Archivio Antonio Nocera, è curato da don Gianni Citro. È sostenuto dalla Fondazione Banco di Napoli e dalla Fondazione ilCartastorie, e gode del patrocinio di UNICEF Italia e della Fondazione Nazionale Carlo Collodi.

Un percorso tra arte, memoria e simboli

In “Mondi in movimento”, Pinocchio incarna “il desiderio di diventare, la crescita, l’errore, la scoperta di sé”, mentre Pulcinella rappresenta “la maschera, l’ironia, la resistenza, la verità che si manifesta anche nel paradosso e nel disincanto”. Pur distanti, le due figure diventano, nell’arte di Nocera, modi complementari di stare al mondo. Il titolo richiama un movimento che è non solo formale, ma interiore, esistenziale e relazionale.

Sarà inoltre la prima mostra dell’artista a Napoli dopo il suo recente ritorno in città, una presenza sottolineata dal medesimo Nocera: “Sono partito, sono tornato, sono scappato… ma è impossibile stare lontano dal fuoco che scaturisce dal ventre del Vesuvio, da questo mare di un blu azzurro unico, dal mio Napoli. Mi assale ‘a pucundria, che mi costringe a ritornare all’inesauribile fonte per la mia creatività e nutrimento per la mia anima.”

Il fascino di Palazzo Ricca e del patrimonio archivistico

La mostra si svolge negli spazi storici di Palazzo Ricca, affacciato su via dei Tribunali 213, nelle vicinanze del Castel Capuano, sede della Fondazione Banco di Napoli e del suo Archivio Storico. L’edificio fu acquisito nel secondo decennio del Seicento e ampliato nel corso del Settecento.

Tra i suoi ambienti si annoverano la cappella barocca del Monte dei Poveri, affreschi settecenteschi e fastosi arredi dell’epoca.

Ancora oggi Palazzo Ricca conserva circa 330 stanze con scritture patrimoniali e apodissarie dei banchi pubblici dell’età moderna, documenti che raccontano quasi cinquecento anni di storia del Mezzogiorno. È anche sede del museo “il Cartastorie” e dell’Archivio Storico, una realtà che custodisce un patrimonio documentario di eccezionale valore, custode dell’identità storica e civile della città.

Inserire l’arte contemporanea di Nocera all’interno di questo contesto significa stabilire un dialogo tra immaginazione visiva, memoria materiale e tracce archivistiche, offrendo al visitatore una fruizione intensa e stratificata, dove patrono del racconto è l’incontro tra creatività e storia.

La mostra è visitabile tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore dieci alle diciotto, con chiusura il mercoledì; l’ingresso è libero e gratuito.