Una prospettiva inedita e mozzafiato si apre su Napoli grazie al nuovo percorso di visita guidata “500 Cupole sui tetti del Duomo di Napoli”. L’iniziativa, inaugurata oggi, consente a turisti e residenti di percorrere i tetti della Cattedrale di Napoli a quaranta metri di altezza, offrendo una veduta panoramica a 360 gradi che abbraccia il Vesuvio, il mare, il centro storico e le colline circostanti.

Promosso dalla Fondazione Napoli C’entro nell’ambito del Museo Diocesano Diffuso, il camminamento svela le stratificazioni artistiche e storiche dell’edificio e dell’intera città.

Questa esperienza rappresenta una nuova modalità di fruizione del patrimonio culturale partenopeo, valorizzando luoghi e tradizioni in chiave divulgativa e accessibile a tutti.

All’inaugurazione hanno partecipato le principali autorità cittadine e regionali. Il governatore della Campania, Roberto Fico, ha evidenziato come “Napoli si arricchisce di nuovi percorsi, di nuovi modelli di partecipazione rispetto a delle bellezze così importanti. Il turismo è una grandissima risorsa, ma va trattato come un’industria gestendola nel modo migliore”. Il sindaco Gaetano Manfredi ha sottolineato l’importanza del progetto, frutto di un lungo lavoro: “È stato un lavoro lungo che è partito anni fa, poi ha avuto un lungo stop.

Noi come amministrazione l’abbiamo sbloccato negli ultimi due anni e siamo riusciti a portare a termine un lavoro di restauro che aggiunge a Napoli una nuova perla”.

Il percorso panoramico sarà accessibile al pubblico a partire da domani, 31 marzo, tutti i giorni dalle 10:00 alle 17:00. L’ingresso è gratuito per i residenti a Napoli, mentre per i visitatori provenienti da fuori Comune è previsto un biglietto di dieci euro.

Un progetto per la valorizzazione del patrimonio e l'occupazione

La passeggiata sui tetti del Duomo si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione del patrimonio urbano. Vincenzo Porzio, direttore della Fondazione Napoli C’entro, ha spiegato che la fondazione “nasce dalla volontà di prendersi cura dei luoghi e delle persone, come già avvenuto al Rione Sanità”.

Grazie a questa iniziativa, sono stati già assunti venti giovani con contratti stabili, e altri quindici entreranno a far parte dell’organico per la gestione del nuovo percorso, creando così importanti opportunità di lavoro.

Il percorso “500 Cupole” si snoda lungo le coperture della Cattedrale, mettendo in luce le diverse fasi costruttive e artistiche che si sono succedute nei secoli. L’esperienza del camminamento sui tetti rivela facciate, cupole ed elementi architettonici spesso celati allo sguardo quotidiano, offrendo una chiave di lettura storica e artistica del monumento e dell’area circostante.

Il Duomo di Napoli fulcro di una strategia urbana

La Cattedrale di Napoli, nota anche come Duomo di San Gennaro, è un monumento storico edificato tra la fine del Duecento e il Trecento su commissione angioina e rimaneggiato nei secoli successivi.

La nuova passeggiata panoramica si integra nel lavoro di valorizzazione proposto dal Museo Diocesano Diffuso, nato dalla collaborazione tra la Chiesa cittadina, la Fondazione con il Sud, la Fondazione di Comunità San Gennaro e la Fondazione Napoli C’entro.

Il progetto rafforza il ruolo della cattedrale come punto di riferimento religioso e culturale, collegandosi idealmente ad altre iniziative future come la riapertura del cimitero delle Fontanelle e il recupero del Teatro Romano. Questa strategia urbana mira a restituire centralità al patrimonio storico e artistico della città, favorendo una gestione inclusiva e sostenibile del turismo e offrendo una nuova, indimenticabile prospettiva sulla bellezza di Napoli.