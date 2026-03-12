Nasce il Premio Little Tony, un riconoscimento dedicato alla memoria di Antonio Ciacci, in arte Little Tony. L’iniziativa, promossa da Vito Diomede per motivi profondamente personali, si terrà il 2 maggio alle 17.30 al Teatro Parioli Costanzo di Roma. L’evento vuole essere un omaggio al padre di Diomede, Nicola, grande amico dell’artista, scomparso un anno fa, che non riuscì a rivederlo. Il premio rappresenta dunque un abbraccio simbolico tra i due amici.

Un battesimo d’eccezione e ospiti d’onore

Il premio ha già avuto un’anteprima significativa: Vito Diomede ha consegnato il primo riconoscimento a Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio durante il programma “La Pennicanza”, sottolineando il legame tra lo showman siciliano e il repertorio di Little Tony.

Alla cerimonia romana, accoglieranno il pubblico Cristiana Ciacci, figlia dell’artista, e Angelo Petruccetti, voce della Little Tony Family, che da anni porta in giro per il mondo il repertorio del cantante. Sul palco si alterneranno amici storici come Paolo Mengoli, Danilo Amerio, Francesca Alotta, il manager Pasquale Mammaro e altri ancora.

Arte, solidarietà e memoria

Tra i presenti ci sarà anche Fernando Monteleone, medico e caro amico di Little Tony. Ai premiati verrà consegnato un simbolo esclusivo: un cuore realizzato in polvere delle cave di Apricena dallo scultore pugliese Nicola Ruggieri. L’evento avrà anche una forte componente solidale: la Fondazione Patrizio Paoletti di Roma, attiva nella salute mentale dei giovani, parteciperà con iniziative dedicate alle nuove generazioni. La conduzione sarà affidata a Vito Diomede, affiancato dalla performer Francesca Bellino.