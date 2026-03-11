Rainbow lancia “Winx Club & Friends”, il suo primo canale tematico SVOD disponibile su Prime Video a partire dal 10 marzo 2026. L’offerta è pensata per ragazze, ragazzi, giovani adulti e fan storici, unendo i brand più iconici dello studio in un’esperienza di fruizione curata, continua e senza pubblicità. L’obiettivo è creare un punto di riferimento dove ritrovare “tutti i loro mondi preferiti riuniti in un’unica offerta on‑demand”.

Il canale affianca le finestre di distribuzione tradizionali, proponendo una nuova modalità di scoperta e riscoperta dei franchise più amati e rafforzando il rapporto diretto tra Rainbow e il pubblico internazionale, che supera già i cento milioni di spettatori.

Al lancio, il pubblico potrà rivivere le prime stagioni televisive e i film di Winx Club; esplorare le avventure di World of Winx; immergersi nei misteri di Huntik: Secrets and Seekers; scoprire l’unione tra moda e musica di Maggie & Bianca: Fashion Friends; lasciarsi trasportare dalla fantasia di Regal Academy e PopPixie. La programmazione è dinamica, con nuovi episodi, serie e film previsti ogni mese per mantenere viva la curiosità. Il canale accoglierà nel tempo nuovi amici e property di successo provenienti da altri studi, configurandosi come un vero polo dell’intrattenimento dedicato a un pubblico trasversale.

L’accesso al canale è semplice e immediato, disponibile su Prime Video tramite abbonamento diretto, caratterizzato da flessibilità e da un prezzo accessibile.

Marco Azzani, EVP Digital Channels and Distribution di Rainbow, sottolinea come “Winx Club & Friends compiamo un passo naturale nell’evoluzione di Rainbow come studio globale di contenuti”. Il canale nasce per offrire un’esperienza semplice, flessibile e continuativa, valorizzando nel tempo i franchise più amati e sperimentando nuovi modelli di distribuzione, nel segno della qualità e dei valori storici dei contenuti.

Un’iniziativa innovativa nel panorama dello streaming tematico

Dal punto di vista strategico, “Winx Club & Friends” rappresenta un’evoluzione dell’offerta SVOD, affiancando piattaforme generiche con una proposta verticalizzata e dedicata a un pubblico affezionato. Rainbow lancia il canale in modalità diretta per gli abbonati Prime, sviluppando così un rapporto più personale con i propri utenti e rafforzando la propria presenza internazionale.

I franchise iniziali includono pilastri del catalogo Rainbow come Winx Club, World of Winx, Huntik, Maggie & Bianca, Regal Academy e PopPixie. La novità di aggiungere, mese dopo mese, nuovi contenuti – e potenzialmente acquisizioni da altri studi – trasforma il canale in un vero hub di intrattenimento, capace di intercettare nuovi target e di mantenere alta l’attenzione nel tempo.

Il contesto di Rainbow e la storia del catalogo

Rainbow S.p.A., lo studio creativo dietro il brand Winx Club, vanta una consolidata esperienza nella produzione e distribuzione di contenuti per bambini e ragazzi. Creato da Iginio Straffi, Winx Club ha generato spin‑off di successo, affermandosi a livello globale sin dai primi anni duemila.

La scelta di presentare un canale tematico risponde alla volontà di sperimentare nuovi modelli di accesso e fidelizzazione. In un contesto dove la fruizione on‑demand è sempre più personalizzata, Rainbow punta a consolidare una relazione diretta con i fan, valorizzando un patrimonio narrativo diffuso e amato.

In questo scenario, il canale “Winx Club & Friends” funge da piattaforma permanente e in continua evoluzione, differente dalle tradizionali finestre temporali o dalle singole uscite multimediali: è insieme archivio, contenitore e polo di scoperta.

Grazie a “Winx Club & Friends” Rainbow inaugura un nuovo modello di distribuzione tematica, capace di riunire mondi narrativi diversi ma coerenti, garantendo ad un pubblico trasversale accesso immediato, flessibile e senza interruzioni pubblicitarie.