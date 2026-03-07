La campagna ‘I Am’, promossa dall’organizzazione We Do It Together, ha portato un messaggio di empowerment femminile nel cuore di New York in occasione dell’8 marzo. L’iniziativa ha visto la proiezione di frasi e immagini dedicate alle donne su alcuni dei luoghi più iconici della città, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della parità di genere e del riconoscimento del ruolo delle donne nella società.

‘I Am’: un messaggio globale per la Giornata della Donna

La campagna si è distinta per la scelta di utilizzare la visibilità di New York, città simbolo di multiculturalità e innovazione, per diffondere messaggi di forza e consapevolezza.

Le proiezioni hanno coinvolto monumenti e spazi pubblici, attirando l’attenzione di cittadini e turisti. L’iniziativa si inserisce in un contesto internazionale, con la partecipazione di personalità del mondo dello spettacolo e della cultura, unite nel promuovere i valori dell’inclusione e dell’uguaglianza.

L’impegno di We Do It Together per l’empowerment femminile

We Do It Together è un’organizzazione no profit impegnata nella promozione della parità di genere attraverso progetti artistici e culturali. La campagna ‘I Am’ rappresenta una delle numerose attività portate avanti per dare voce alle donne e sostenere il loro ruolo nella società. L’evento di New York si aggiunge a una serie di iniziative che mirano a coinvolgere un pubblico sempre più ampio, sensibilizzando sulle tematiche legate ai diritti e alle opportunità per le donne.

L’attenzione mediatica generata dalla campagna conferma l’importanza di continuare a lavorare per una società più equa, in cui il contributo delle donne sia riconosciuto e valorizzato in ogni ambito.