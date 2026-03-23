Il nuovo singolo di Nicolò Filippucci, ‘Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore’, è disponibile dal 27 marzo in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano anticipa l’album d’esordio, ‘Un posto dove andare’, in uscita il 10 aprile per Warner Records Italy.

Il singolo si distingue per un sound pop brillante, arricchito da inserti synth-pop. L’uso di sintetizzatori e del vocoder conferisce al pezzo un carattere fresco e contemporaneo, rappresentativo della direzione musicale di Filippucci.

L'essenza di un giovane talento

Co-scritto da Nicolò Filippucci e prodotto da Starchild, ‘Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore’ cattura l’energia e la spontaneità di un artista di diciannove anni.

Il brano gioca con parole e melodie con naturalezza, proponendosi come la colonna sonora perfetta per la primavera e anticipando un disco variegato, ricco di sonorità e di ricerca artistica.

L’identità di Nicolò Filippucci è definita da leggerezza, istinto e voglia di mettersi in gioco. Questi tratti si riflettono nell’intero progetto di ‘Un posto dove andare’, un album che promette di esplorare nuove direzioni sonore e di consolidare l’immagine di un artista con un’identità in evoluzione.

Il debutto live a Milano

Nicolò Filippucci presenterà dal vivo ‘Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore’ e i brani di ‘Un posto dove andare’ al suo primo concerto, ‘La prima volta insieme’. L’appuntamento è fissato per il 13 aprile ai Magazzini Generali di Milano. L’evento, prodotto da Magellano Concerti, offre all’artista l’occasione di incontrare il pubblico e condividere il suo progetto.