Nicolò Filippucci si prepara a lanciare il suo nuovo singolo, intitolato ‘Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore’, che sarà disponibile in radio e su tutte le principali piattaforme digitali a partire dal 27 marzo. Questo brano, in particolare, funge da significativo anticipo per il primo attesissimo album dell’artista, intitolato ‘Un posto dove andare’, la cui pubblicazione è prevista per il 10 aprile sotto l’egida di Warner Records Italy. Il singolo, un pezzo dalle spiccate sonorità pop arricchito da inserti synth-pop, è stato co-scritto dallo stesso Nicolò Filippucci e prodotto da Starchild.

Il testo e la melodia catturano con freschezza l’energia e la spontaneità tipiche di un ragazzo di diciannove anni, esprimendo un approccio naturale e diretto al mondo della musica, giocando con parole e melodie con disinvoltura.

Il nuovo singolo: anticipazione di un debutto discografico

‘Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore’ si propone come la colonna sonora perfetta per accogliere la stagione primaverile, fungendo da apripista per un album che promette di essere un viaggio variegato attraverso sonorità diverse e una profonda ricerca artistica. Il progetto discografico di Filippucci è concepito per esplorare nuove sfumature musicali, mantenendo sempre la leggerezza e l’istinto come pilastri centrali della sua espressione.

L’artista si distingue per la sua innata capacità di giocare con parole e melodie, proponendo un prodotto finale che risulta al contempo fresco e contemporaneo, capace di catturare l'attenzione del pubblico più ampio.

Concerti: Milano e altri appuntamenti live

Nicolò Filippucci porterà dal vivo il suo nuovo singolo e tutti i brani dell’album ‘Un posto dove andare’ in occasione del suo primo concerto, intitolato ‘La prima volta insieme’. L’appuntamento è fissato per il 13 aprile ai Magazzini Generali di Milano, un evento che si preannuncia imperdibile per i suoi fan. L’evento, prodotto da Magellano Concerti, rappresenta un momento significativo e atteso nella carriera del giovane cantautore, segnando un importante traguardo.

Oltre a questa data milanese, Filippucci sarà protagonista di altri importanti appuntamenti dal vivo, tra cui un concerto a Perugia, presso il Natura Lounge Club. In questa occasione, l’artista proporrà una scaletta che ripercorre il suo intero percorso artistico, contribuendo a valorizzare la scena musicale locale e a rafforzare il legame con il suo pubblico.

Nicolò Filippucci: il profilo del giovane talento

Nicolò Filippucci è un giovane e promettente talento di origine umbra, salito alla ribalta e conosciuto dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione al celebre programma televisivo Amici di Maria De Filippi. Con il suo stile personale, la sua innata voglia di sperimentare e la sua autenticità, Filippucci si sta rapidamente affermando come una delle nuove e più interessanti voci nel panorama della musica italiana, portando sul palco un mix contagioso di energia, passione e una profonda connessione con il suo pubblico e i suoi fan. La sua musica è un riflesso della sua personalità: leggerezza, istinto e una forte voglia di mettersi in gioco.