Il No Borders Music Festival annuncia un nuovo doppio appuntamento per la sua 31ª edizione. Sabato 18 luglio, a partire dalle 14, il palco naturale dei Laghi di Fusine a Tarvisio (Udine) ospiterà l'esibizione di Coez. A seguire, alle 16, sarà la volta de I Patagarri, che si esibiranno nella medesima suggestiva cornice alpina.

Un festival tra musica e natura

Il No Borders Music Festival si distingue da oltre trent’anni per la sua capacità unica di trasformare paesaggi alpini in palcoscenici naturali, situati in una zona di confine tra Italia, Austria e Slovenia.

L’edizione in programma conferma questa identità distintiva, portando la musica in scenari immersi nella natura incontaminata delle Alpi Giulie.

Due artisti italiani sul palco

Silvano Albanese, noto al grande pubblico come Coez, si conferma uno degli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana contemporanea. La sua carriera, che vanta oltre quindici anni di successi, è costellata da 63 dischi di platino e 23 dischi d’oro. Tra i suoi brani più celebri figurano “La musica non c’è”, certificato otto volte disco di platino, e “È sempre bello”, che ha raggiunto la certificazione di quintuplo disco di platino. Il suo concerto ai Laghi di Fusine si inserisce nel tour “Coez Live 2026 – From The Rooftop”.

I Patagarri, band milanese caratterizzata da un inconfondibile sound gipsy jazz, promettono di portare sul palco un’energia travolgente e un forte desiderio di libertà. Dopo aver registrato il tutto esaurito in importanti venue come l’Alcatraz e l’Hacienda, nel 2025 la band ha partecipato al prestigioso Concerto del Primo Maggio. Hanno inoltre pubblicato il loro album d’esordio, “L’ultima ruota del Caravan”, presentato anche al Mi Ami Festival. Il loro tour estivo li vedrà protagonisti anche ai Laghi di Fusine.

Contesto e conferme

L'appuntamento si inserisce coerentemente nella tradizione del No Borders Music Festival, che da sempre coniuga musica e natura, valorizzando scenari unici e artisti di rilievo.